В Швейцарии избрали нового президента
15:41 10.12.2025 (обновлено: 15:51 10.12.2025)
В Швейцарии избрали нового президента
Президентом Швейцарии на 2026 год избран министр экономики Ги Пармелен, который уже занимал этот пост в 2021 году, сообщил парламент конфедерации в Х. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
швейцария
ги пармелен
владимир путин
джо байден
россия
женева (город)
В Швейцарии избрали нового президента

© Getty Images / Pacific Press/Eric DubostГи Пармелен
Ги Пармелен. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Президентом Швейцарии на 2026 год избран министр экономики Ги Пармелен, который уже занимал этот пост в 2021 году, сообщил парламент конфедерации в Х.
Пармелен был избран, получив 203 голоса депутатов Федерального собрания из членов Федерального совета из 228 поданных бюллетеней.
Хотя должность и выборы президента в Швейцарии являются, скорее, символическими, так как решения принимает правительство, Федеральный совет, это один из самых высоких результатов за последние годы. Так, экс-министра обороны и спорта Виолу Амхерд выбрали президентом страны на 2024 год 158 голосами из 204. А уходящего президента Карин Келлер-Зуттер поддержали 168 из 203 представителей. Когда Пармелен избирался впервые, он получил 188 голосов.
Как отмечает телеканал RTS, 66-летний винодел родом из франкофонного кантона Во Пармелен сумел занять достойное место в правительстве. После руководства министерством обороны он с 2019 года возглавляет министерство экономики, образования и исследований.
На дипломатическом фронте он сыграл ключевую роль в снижении американских пошлин, введенных в отношении Швейцарии в этом году, с 39% до 15%, а в 2021 году, во время своего первого президентства, он принимал в Женеве президента России Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена.
Президент Швейцарии избирается сроком на один год поочередно из семи министров – членов правительства.
