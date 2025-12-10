ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Президентом Швейцарии на 2026 год избран министр экономики Ги Пармелен, который уже занимал этот пост в 2021 году, сообщил парламент конфедерации в Х.

Пармелен был избран, получив 203 голоса депутатов Федерального собрания из членов Федерального совета из 228 поданных бюллетеней.

Хотя должность и выборы президента в Швейцарии являются, скорее, символическими, так как решения принимает правительство, Федеральный совет, это один из самых высоких результатов за последние годы. Так, экс-министра обороны и спорта Виолу Амхерд выбрали президентом страны на 2024 год 158 голосами из 204. А уходящего президента Карин Келлер-Зуттер поддержали 168 из 203 представителей. Когда Пармелен избирался впервые, он получил 188 голосов.

Как отмечает телеканал RTS, 66-летний винодел родом из франкофонного кантона Во Пармелен сумел занять достойное место в правительстве. После руководства министерством обороны он с 2019 года возглавляет министерство экономики, образования и исследований.

Джо Байдена. На дипломатическом фронте он сыграл ключевую роль в снижении американских пошлин, введенных в отношении Швейцарии в этом году, с 39% до 15%, а в 2021 году, во время своего первого президентства, он принимал в Женеве президента России Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США