Почти 900 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

Вертолеты санавиации в Подмосковье используются для помощи пострадавшим в ДТП, при чрезвычайных происшествиях и для межбольничной транспортировки пациентов. Они позволяют оперативно доставить пациента несмотря на большие расстояния и дорожные заторы. Благодаря системе "Ночной старт" вылеты возможны и в темное время суток.

"Вертолеты используются для оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в срочном лечении – и взрослым, и детям. В арсенале у санитарной авиации Подмосковья 3 вертолета, 1 из которых применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский центр Рошаля. Всего с начала года авиамедицнские бригады выполнили почти 900 вылетов – на 157 больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.