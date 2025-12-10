Рейтинг@Mail.ru
Самолет главы Индонезии, прибывшего в Москву, украсили российским флагом - РИА Новости, 10.12.2025
12:37 10.12.2025
Самолет главы Индонезии, прибывшего в Москву, украсили российским флагом
Самолет индонезийского президента Прабово Субианто, прибывшего в Россию с рабочим визитом, украшен российским флагом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, москва, россия, владимир путин, юрий ушаков, прабово субианто, индонезия
В мире, Москва, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Прабово Субианто, Индонезия
Президент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Самолет индонезийского президента Прабово Субианто, прибывшего в Россию с рабочим визитом, украшен российским флагом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский флаг развевается на кабине президентского самолета, приземлившегося в Москве в среду.
Как ожидается, в среду президент России Владимир Путин проведет переговоры с индонезийским коллегой. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Прабово Субианто посетит Москву для "сверки часов" с учетом углубляющегося сотрудничества между странами и складывающейся обстановки в регионе.
Флаг Индонезии
Межгосударственные отношения России и Индонезии
9 декабря, 19:32
 
В миреМоскваРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковПрабово СубиантоИндонезия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
