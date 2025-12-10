https://ria.ru/20251210/samolet-2061083205.html
Самолет главы Индонезии, прибывшего в Москву, украсили российским флагом
Самолет главы Индонезии, прибывшего в Москву, украсили российским флагом - РИА Новости, 10.12.2025
Самолет главы Индонезии, прибывшего в Москву, украсили российским флагом
Самолет индонезийского президента Прабово Субианто, прибывшего в Россию с рабочим визитом, украшен российским флагом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2025
