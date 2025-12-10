Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Расселение аварийного жилищного фонда на Сахалине и Курилах решится до 2030 года, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами областного парламента, посвященной результатам семилетней работы на посту главы региона.

"В 2019 году мы впервые объективно посчитали весь объем аварийного жилья на Сахалине и Курилах. Он составил около 1 миллиона квадратных метров при общем жилом фонде в 13 миллионов. Сегодня уже расселили половину этого объема. Жилищные условия улучшили более 22 тысяч человек. До 2030 года задачу закроем полностью", - отметил губернатор в выступлении.

Лимаренко подчеркнул, что существенную помощь в решении проблемы оказал федеральный центр, который выделил на переселение людей из аварийного фонда почти 20 миллиардов рублей. По информации губернатора, на островах каждый год расселяется около 100 тысяч квадратных метров.

Власти региона уделяют первостепенное внимание строительству жилья, в том числе арендного. Губернатор подчеркнул, что оно выделяется как приезжим востребованным специалистам, так и местным высококвалифицированным кадрам. Для них уже возведено 275 тысяч квадратных метров жилья.