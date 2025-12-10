Рейтинг@Mail.ru
Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года - РИА Новости, 10.12.2025
10:27 10.12.2025
Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года
Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года - РИА Новости, 10.12.2025
Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года
Расселение аварийного жилищного фонда на Сахалине и Курилах решится до 2030 года, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами областного... РИА Новости, 10.12.2025
валерий лимаренко
сахалинская область
сахалин
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко, сахалинская область, сахалин
Валерий Лимаренко, Сахалинская область, Сахалин
Вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года

Лимаренко: вопрос аварийного жилья в Сахалинской области закроют до 2030 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Расселение аварийного жилищного фонда на Сахалине и Курилах решится до 2030 года, заявил губернатор Валерий Лимаренко на встрече с депутатами областного парламента, посвященной результатам семилетней работы на посту главы региона.
"В 2019 году мы впервые объективно посчитали весь объем аварийного жилья на Сахалине и Курилах. Он составил около 1 миллиона квадратных метров при общем жилом фонде в 13 миллионов. Сегодня уже расселили половину этого объема. Жилищные условия улучшили более 22 тысяч человек. До 2030 года задачу закроем полностью", - отметил губернатор в выступлении.
Лимаренко подчеркнул, что существенную помощь в решении проблемы оказал федеральный центр, который выделил на переселение людей из аварийного фонда почти 20 миллиардов рублей. По информации губернатора, на островах каждый год расселяется около 100 тысяч квадратных метров.
Власти региона уделяют первостепенное внимание строительству жилья, в том числе арендного. Губернатор подчеркнул, что оно выделяется как приезжим востребованным специалистам, так и местным высококвалифицированным кадрам. Для них уже возведено 275 тысяч квадратных метров жилья.
"Мы поддерживаем население и строительные компании различными программами. На сегодня Сахалинская область является одним из лидеров в стране по объемам ипотечного кредитования", - отметил Лимаренко.
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций
27 октября, 11:52
 
Валерий ЛимаренкоСахалинская областьСахалин
 
 
