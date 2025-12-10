Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетика", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет в среду в Бильбао и начнется в 23:00 мск. В текущем сезоне Сафонов сыграл один матч за парижан, российский голкипер вышел в стартовом составе в последнем матче чемпионата Франции против "Ренна" (5:0).

Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее "ПСЖ" сообщил, что вратарь может пропустить встречу против "Атлетика" из-за повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1). Также второй матч подряд в основной состав не попал украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный.