Рейтинг@Mail.ru
Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:51 10.12.2025 (обновлено: 21:52 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/safonov-2061238403.html
Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов
Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T21:51:00+03:00
2025-12-10T21:52:00+03:00
футбол
спорт
франция
матвей сафонов
бильбао
илья забарный
пари сен-жермен (псж)
ренн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019294_0:37:1080:645_1920x0_80_0_0_a34bcdef1119f490964fdd837cd96435.jpg
/20251208/futbol-2060589634.html
франция
бильбао
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019294_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b8f87e7e409905a50057f154ec957496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, матвей сафонов, бильбао, илья забарный, пари сен-жермен (псж), ренн, монако, лига чемпионов уефа, люка шевалье
Футбол, Спорт, Франция, Матвей Сафонов, Бильбао, Илья Забарный, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ренн, Монако, Лига чемпионов УЕФА, Люка Шевалье
Сафонов впервые в сезоне выйдет в старте "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

Сафонов впервые в сезоне вошел в стартовый состав "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "Пари Сен-Жермен" на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетика", сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет в среду в Бильбао и начнется в 23:00 мск. В текущем сезоне Сафонов сыграл один матч за парижан, российский голкипер вышел в стартовом составе в последнем матче чемпионата Франции против "Ренна" (5:0).
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
0 : 0
ПСЖ
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основной голкипер столичного клуба Люка Шевалье не вошел в заявку на матч. Ранее "ПСЖ" сообщил, что вратарь может пропустить встречу против "Атлетика" из-за повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1). Также второй матч подряд в основной состав не попал украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"ПСЖ" не планирует продажу Сафонова зимой, пишут СМИ
8 декабря, 15:07
 
ФутболСпортФранцияМатвей СафоновБильбаоИлья ЗабарныйПари Сен-Жермен (ПСЖ)РеннМонакоЛига чемпионов 2025-2026Люка Шевалье
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала