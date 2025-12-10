Рувики стала доступна для пользователей "Сферума"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики стала доступна для пользователей в образовательном пространстве "Сферум" на национальной платформе МАХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"В образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере МАХ пользователям стала доступна интернет-энциклопедия Рувики. С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться энциклопедией, нужно внутри пространства "Сферум" выбрать виджет "Сервисы" и запустить чат-бот "Помощник Рувики". Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что интеграция станет простым и удобным способом получить точный ответ на любой учебный вопрос.

"Специально для "Сферума" мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность", - приводит слова Медейко пресс-служба.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов добавил, что площадка "Сферум" постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям больше возможностей и полезных сервисов.