Рувики стала доступна для пользователей "Сферума"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики стала доступна для пользователей в образовательном пространстве "Сферум" на национальной платформе МАХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе энциклопедии.
"В образовательном пространстве "Сферум" в национальном мессенджере МАХ пользователям стала доступна интернет-энциклопедия Рувики. С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться энциклопедией, нужно внутри пространства "Сферум" выбрать виджет "Сервисы" и запустить чат-бот "Помощник Рувики". Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что интеграция станет простым и удобным способом получить точный ответ на любой учебный вопрос.
"Специально для "Сферума" мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность", - приводит слова Медейко пресс-служба.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов добавил, что площадка "Сферум" постоянно развивается, чтобы предоставить пользователям больше возможностей и полезных сервисов.
"Партнерство с российской энциклопедией - важный шаг в этом направлении. Команда Рувики ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи "Сферума", особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту. Новый сервис в "Сферуме" прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки", - сказал Хайбуллов, чьи слова приводит пресс-служба.
