Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио пытался настроить президента Дональда Трампа против президента России Владимира Путина, при этом стараясь показать, что он все еще поддерживает план своего начальника по окончанию конфликта на Украине, утверждает портал Semafor, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Издание также указывает на одну из крупнейших политических ошибок госсекретаря: в прошлом месяце он сказал нескольким сенаторам, что предложенный Трампом план по урегулированию конфликта на Украине якобы основывается на пожеланиях Москвы, а последовавшая за этим критика плана в итоге стала фактором, замедлившим мирные переговоры.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.