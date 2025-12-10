Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников

ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Британские санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, циничным образом лишают наиболее уязвимых представителей российской диаспоры возможности отстоять свои законные права, заявили в среду в посольстве России в Великобритании.