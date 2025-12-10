Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников

ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Британские санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, циничным образом лишают наиболее уязвимых представителей российской диаспоры возможности отстоять свои законные права, заявили в среду в посольстве России в Великобритании.
Во вторник Великобритания ввела санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также ряда лиц и структур из сферы СМИ и политических исследований.
"Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией Фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами Родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов. Внесение Фонда в "черный список" на практике лишает наиболее уязвимых представителей российской диаспоры, которые зачастую и так находятся под прессингом местных властей, возможности отстоять свои законные права и интересы. Вкупе с принятыми в прошлом ограничительными мерами против тех, кто спасает детей из зоны СВО и оказывает гуманитарную помощь населению, страдающему от террора ВСУ, еще более ясной становится картина антигуманной сущности "санкционной" политики", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что санкции вновь продемонстрируют миру лицемерие официального Лондона.
"Все больше погружаясь в логику романов Оруэлла, Великобритания надеется, что эти санкционные методы помогут спасти украинский проект. Это не так. Санкции не помешают России, но вновь продемонстрируют миру лицемерную сущность официального Лондона, который на деле ни во что не ставит высокие принципы, о которых так много говорит", - говорится в комментарии.