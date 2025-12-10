Рейтинг@Mail.ru
Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников - РИА Новости, 10.12.2025
14:39 10.12.2025
Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников
Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников - РИА Новости, 10.12.2025
Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников
Британские санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, циничным образом лишают наиболее уязвимых... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
великобритания
россия
лондон
вооруженные силы украины
в мире, великобритания, россия, лондон, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Вооруженные силы Украины
Посольство России осудило британские санкции против Фонда соотечественников

Посольство РФ: британские санкции навредят наиболее уязвимым членам диаспоры

Здание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Британские санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, циничным образом лишают наиболее уязвимых представителей российской диаспоры возможности отстоять свои законные права, заявили в среду в посольстве России в Великобритании.
Во вторник Великобритания ввела санкции против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также ряда лиц и структур из сферы СМИ и политических исследований.
"Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией Фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами Родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов. Внесение Фонда в "черный список" на практике лишает наиболее уязвимых представителей российской диаспоры, которые зачастую и так находятся под прессингом местных властей, возможности отстоять свои законные права и интересы. Вкупе с принятыми в прошлом ограничительными мерами против тех, кто спасает детей из зоны СВО и оказывает гуманитарную помощь населению, страдающему от террора ВСУ, еще более ясной становится картина антигуманной сущности "санкционной" политики", - говорится в комментарии посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что санкции вновь продемонстрируют миру лицемерие официального Лондона.
"Все больше погружаясь в логику романов Оруэлла, Великобритания надеется, что эти санкционные методы помогут спасти украинский проект. Это не так. Санкции не помешают России, но вновь продемонстрируют миру лицемерную сущность официального Лондона, который на деле ни во что не ставит высокие принципы, о которых так много говорит", - говорится в комментарии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Источник: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России
Вчера, 14:12
 
В миреВеликобританияРоссияЛондонВооруженные силы Украины
 
 
