Собянин поздравил победителей и призеров международных олимпиад

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ - победителей и призеров международных предметных олимпиад 2025 года и вручил им благодарственные письма.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами, вы молодцы. Город гордится вами, вашими успехами. Понятно, что они не случайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Половина всех наград на Российской олимпиаде - это награды московских школьников", - сказал Собянин на церемонии награждения.

Мэр отметил, что за последние годы количество отличников увеличилось в пять раз, что является серьезной объективной оценкой уровня образования.

"Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ. И это, конечно, приносит результат. Но что бы мы ни делали, конечно, главное зависит от конкретных людей, конкретных учащихся, от вас самих лично", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что результат зависит от таланта олимпиадников, от того, какие силы и трудолюбие они прикладывают. Более того, он зависит от педагогов, родителей, которые поддерживают ребят, и от всех москвичей, которые болели за олимпиадников.

"Спасибо вам огромное. Ваши таланты - это основа будущего развития нашего города и нашей страны. Поздравляю", - заключил мэр.