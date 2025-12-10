Собянин поздравил победителей и призеров международных олимпиад

Рейтинг@Mail.ru
14:19 10.12.2025 (обновлено: 15:55 10.12.2025)
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими школьниками — победителями и призёрами международных олимпиад
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими школьниками — победителями и призёрами международных олимпиад
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ - победителей и призеров международных предметных олимпиад 2025 года и вручил им благодарственные письма.
"Поздравляю вас с заслуженными наградами, вы молодцы. Город гордится вами, вашими успехами. Понятно, что они не случайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Половина всех наград на Российской олимпиаде - это награды московских школьников", - сказал Собянин на церемонии награждения.
Мэр отметил, что за последние годы количество отличников увеличилось в пять раз, что является серьезной объективной оценкой уровня образования.
"Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ. И это, конечно, приносит результат. Но что бы мы ни делали, конечно, главное зависит от конкретных людей, конкретных учащихся, от вас самих лично", - подчеркнул мэр.
Он добавил, что результат зависит от таланта олимпиадников, от того, какие силы и трудолюбие они прикладывают. Более того, он зависит от педагогов, родителей, которые поддерживают ребят, и от всех москвичей, которые болели за олимпиадников.
"Спасибо вам огромное. Ваши таланты - это основа будущего развития нашего города и нашей страны. Поздравляю", - заключил мэр.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, 28 московских школьников приняли участие в 8 международных олимпиадах, которые прошли в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Франции и на Филиппинах. В составе национальной команды России москвичи завоевали 28 медалей: 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. В общей сложности на долю московских школьников пришлось 64% медалей, завоеванных сборной Россией в 2025 году - всего 44 медали. В том числе 67% золотых наград национальной команды - всего 33 медали.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин поздравил школьников, завоевавших медали на международной олимпиаде
4 декабря, 12:12
 
ОбществоРоссияМоскваАвстралияСергей Собянин
 
 
