Рейтинг@Mail.ru
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 10.12.2025 (обновлено: 15:35 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/rossiya-2061091956.html
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России - РИА Новости, 10.12.2025
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России
ЕС готов при необходимости продлить саммит, который запланирован на 18 декабря, еще на два дня для решения вопроса по изъятию замороженных российских активов,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:06:00+03:00
2025-12-10T15:35:00+03:00
в мире
бельгия
киев
украина
дмитрий песков
антониу кошта
европейский совет
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
https://ria.ru/20251210/es-2061081839.html
https://ria.ru/20251209/euroclear-2060954061.html
https://ria.ru/20251210/aktivy-2060981175.html
бельгия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, киев, украина, дмитрий песков, антониу кошта, европейский совет, politico, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Антониу Кошта, Европейский совет, Politico, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России

Politico: ЕС готов нарушить золотое правило ради российских активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ЕС готов при необходимости продлить саммит, который запланирован на 18 декабря, еще на два дня для решения вопроса по изъятию замороженных российских активов, пишет Politico.
"Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ЕС признали, что не способствуют достижению мира на Украине, пишут СМИ
Вчера, 12:35
По данным издания, послы ЕС на этой неделе будут работать сверхурочно в попытке убедить Брюссель поддержать план изъятия средств Центробанка для финансирования Киева.
"Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.
Если сделка не состоится, то деньги у Украины закончатся в апреле, добавили там.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Euroclear испугались мести России
9 декабря, 20:22
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов в виде так называемого репарационного кредита.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в этом вопросе феноменальной ситуацией. Махинации со средствами будут иметь серьезные последствия для стран, юридических и физических лиц, накануне сказал он.
В понедельник Валери Урбен, глава Euroclear, предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет денег Центробанка России является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Вчера, 00:13
 
В миреБельгияКиевУкраинаДмитрий ПесковАнтониу КоштаЕвропейский советPoliticoЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала