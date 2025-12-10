"Закончатся в апреле". СМИ сообщили об отчаянном шаге ЕС против России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ЕС готов при необходимости продлить саммит, который запланирован на 18 декабря, еще на два дня для решения вопроса по изъятию замороженных российских активов, пишет Politico.
"Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.
"Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.
Если сделка не состоится, то деньги у Украины закончатся в апреле, добавили там.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов в виде так называемого репарационного кредита.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в этом вопросе феноменальной ситуацией. Махинации со средствами будут иметь серьезные последствия для стран, юридических и физических лиц, накануне сказал он.