Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко
11:37 10.12.2025 (обновлено: 11:43 10.12.2025)
Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко
Количество дружественных в отношении России стран растёт, никакой изоляции страны нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.12.2025
россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, сергей лавров
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Количество дружественных в отношении России стран растёт, никакой изоляции страны нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Количество дружественных стран в отношении России растёт, никакая изоляция России по определению не существует", - сказала Матвиенко по итогам "правительственного часа" в Совете Федерации с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
РоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
