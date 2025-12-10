https://ria.ru/20251210/rossiya-2061056606.html
Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко
Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.12.2025
Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко
Количество дружественных в отношении России стран растёт, никакой изоляции страны нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:37:00+03:00
2025-12-10T11:37:00+03:00
2025-12-10T11:43:00+03:00
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20251210/rossija-2061032576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, сергей лавров
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров
Изоляции России не существует по определению, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила, что изоляции России нет, а число дружественных стран растет