Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

У защиты Тимура Иванова нет информации о решении по обращению уйти на СВО

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Срок рассмотрения обращения бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова об отправке на СВО вышел, защите не сообщали о решении военной комендатуры, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев.

"Военная комендатура не известила нас о решении по обращению Тимура Иванова об отправке в зону проведения спецоперации, при этом сроки рассмотрения уже вышли", - сказал собеседник агентства.

Иванов в октябре просил отправить его в зону проведения спецоперации для службы в штурмовом подразделении, ранее сообщало РИА Новости.

Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но она признала его законным.

Кроме того, по другому уголовному делу Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.