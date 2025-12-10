Рейтинг@Mail.ru
У защиты Тимура Иванова нет информации о решении по обращению уйти на СВО
06:21 10.12.2025 (обновлено: 06:22 10.12.2025)
У защиты Тимура Иванова нет информации о решении по обращению уйти на СВО
У защиты Тимура Иванова нет информации о решении по обращению уйти на СВО
У защиты Тимура Иванова нет информации о решении по обращению уйти на СВО

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Срок рассмотрения обращения бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова об отправке на СВО вышел, защите не сообщали о решении военной комендатуры, сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев.
"Военная комендатура не известила нас о решении по обращению Тимура Иванова об отправке в зону проведения спецоперации, при этом сроки рассмотрения уже вышли", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
5 декабря, 16:27
Иванов в октябре просил отправить его в зону проведения спецоперации для службы в штурмовом подразделении, ранее сообщало РИА Новости.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но она признала его законным.
Кроме того, по другому уголовному делу Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
В минувшую пятницу суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял его имущество и близких родственников на сумму более одного миллиарда 200 миллионов рублей в пользу государства. Нетронутым остался лишь автомобиль Bentley, его суд оставил в собственности бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой. Сам Иванов находится в СИЗО.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
5 декабря, 16:07
 
Тимур ИвановСветлана ЗахароваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФBentley MotorsДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
