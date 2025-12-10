https://ria.ru/20251210/real-manchester-siti-smotret-onlayn-2061217316.html
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
Самый титулованный клуб Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" встретятся в матче шестого тура главного клубного турнира Старого Света. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
