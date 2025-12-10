Рейтинг@Mail.ru
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/real-manchester-siti-smotret-onlayn-2061217316.html
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
Самый титулованный клуб Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" встретятся в матче шестого тура главного клубного турнира Старого Света. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:00:00+03:00
2025-12-10T22:00:00+03:00
футбол
реал мадрид
манчестер сити
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872510934_98:98:921:561_1920x0_80_0_0_bd43ffe20fd050a5f9eb087ef6341a48.png
/20251208/smi-2060565325.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872510934_0:0:879:659_1920x0_80_0_0_472873cd242a15fc10f22c018b37d8e7.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей

"Реал" — "Манчестер Сити": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря

© Фото : Пресс-служба УЕФАМилитан и его автогол в матче "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид"
Милитан и его автогол в матче Манчестер Сити - Реал Мадрид - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Самый титулованный клуб Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" и "Манчестер Сити" встретятся в матче шестого тура главного клубного турнира Старого Света.

Во сколько начало

Встреча состоится 10 декабря в Мадриде на арене "Сантьяго Бернабеу". Центральный матч игрового дня начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляцию можно можно смотреть на Okko. Следить за матчем в режиме онлайн удобно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
1 : 2
Манчестер Сити
28‎’‎ • Родриго
(Джуд Беллингем)
35‎’‎ • Nico O'Reilly
(Йошко Гвардиол)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Коэффициенты

Букмекеры отдают небольшое преимущество англичанам: 2.3 против 2.8 в пользу "Сити".
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ назвали основных кандидатов на пост тренера "Реала"
8 декабря, 14:00
 
ФутболРеал МадридМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026СпортАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала