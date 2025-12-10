В деле Миндича фигурирует чиновник из правительства, заявили в Раде

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Один из правительственных чиновников Украины фигурирует в деле бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил в среду депутат Рады Ярослав Железняк.
Ранее он сообщил, что в среду в 10.00 по местному времени (11.00 мск) начнется второе заседание временной следственной комиссии по делу Миндича. Первое заседание состоялось 25 ноября.
"Судя по имеющимся материалам, сегодня пару новых фамилий из пленок (бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича – ред.) вы услышите. Даже одну из правительственных чиновников", - написал депутат в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
