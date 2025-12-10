Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала

НОВОСИБИРСК, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о нарушениях в центральной райбольнице города Искитим Новосибирской области, где персонал пожаловался на низкие зарплаты и отсутствие лекарств, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.