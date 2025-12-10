Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала - РИА Новости, 10.12.2025
07:51 10.12.2025
Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала
Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала
происшествия
искитим
новосибирская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, искитим, новосибирская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Искитим, Новосибирская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проверит больницу в Искитиме после жалоб персонала

Прокуратура проверит ЦРБ Искитима после жалоб персонала на низкие зарплаты

НОВОСИБИРСК, 10 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о нарушениях в центральной райбольнице города Искитим Новосибирской области, где персонал пожаловался на низкие зарплаты и отсутствие лекарств, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
В соцсетях и СМИ ранее распространилась информация о том, что медицинский персонал Искитимской ЦРБ жалуется на плохие условия труда и низкую зарплату. В видеообращении медработники заявили, что в больнице отсутствуют лекарства и реактивы для проведения анализов, а перевязочный материал они приобретают за свой счет. Следователи СК организовали проверку по статье 293 УК РФ (халатность). Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад от руководителя следственного управления.
"Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ о нарушении прав сотрудников ГБУЗ Новосибирской области "Искитимская центральная районная больница". В ходе проверки будет дана оценка соблюдения медицинским учреждением трудового законодательства, а также стандартов оснащения организации лекарственными препаратами и необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.
В прокуратуре заверили, что при наличии оснований ведомством будут приняты все необходимые меры.
Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима
