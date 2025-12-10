Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2025 годах

2025

10 декабря в Улан-Удэ (Бурятия) загорелся торговый центр "Баянгол". По данным МЧС, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров. Его тушение осложняет сильное задымление. Для проведения разведки с воздуха спасатели задействовали беспилотную авиационную систему. В результате ЧП пострадали пять граждан, из них трое доставлены в медицинское учреждение. Как заявил мэр города Игорь Шутенков, пожар соседним домам не угрожает.

15 сентября в Иркутске загорелось здание с торговыми павильонами. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров. Никто не пострадал.

24 июля региональное ГУМЧС сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи "квадратов". В Telegram-канале МЧС России сообщалось, что при тушении один пожарный погиб, второй пострадал, их направили к лифту, где могли быть люди. В пресс-службе МЧС России сообщили что в пожаре погибла женщина. (РИА Новости, 24 июля 2025 года, 14:40)

24 июня в городе Белово Кемеровской области – Кузбасса загорелась кровля торгового центра на площади 900 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 25 человек и шесть единиц техники. В этот же день пожар был ликвидирован. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека, информации о пострадавших не поступало.

26 мая в городе Зеленокумске Ставропольского края вспыхнул пожар в торговом центре на площади 600 квадратных метров. Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи "квадратов", распространению огня способствовал сильный ветер. Позже открытое горение было ликвидировано . К тушению пожара были привлечены 32 человека и 12 единиц техники МЧС России.

11 апреля в Уфе в Башкирии произошел пожар в торговом центре "Мир". Как заявили в МЧС России, силы и средства ведомства были направлены по повышенному рангу. Пожарные потушили огонь в бытовом помещении на парковке торгового центра. В результате происшествия погиб мужчина.

24 марта в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр на площади 500 "квадратов". Позже огонь с ТЦ перекинулся на кровлю стоящей рядом пятиэтажки. Открытое горение удалось ликвидировать на общей площади 1,1 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы почти 100 человек и около 30 единиц техники. По данным МЧС, возгорание в торговом центре произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде. С места пожара было эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет.

5 марта в поселке Разумное Белгородской области произошел пожар в торговом центре на площади 750 квадратных метров. В этот же день пожар был полностью потушен. На месте работали 29 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Из здания эвакуировались самостоятельно 20 человек. Пострадавших нет.

18 января в Уфе в Башкирии загорелся торговый центр "Светофор" на площади 900 "квадратов". Произошло обрушение кровли. К тушению пожара были привлечены более 40 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. В этот же день пожар был потушен. Пострадавших нет.

2024

25 декабря во Владикавказе произошел взрыв газа на фудкорте торгового центра "Алания Молл". Пожар распространился на площади около 800 квадратных метров. Горели третий этаж и кровля торгового центра

По данным МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали . В 10.15 пожар был полностью ликвидирован

23 декабря в якутском Ленске в торговом центре "Светофор" загорелся магазин на площади порядка 500 квадратных метров. Позднее открытый огонь в торговом центре удалось ликвидировать на площади две тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании.

21 октября в архангельской Коноше в торговом центре произошел пожар из-за срабатывания пиротехнических изделий в одном из отделов. Произошло обрушение перекрытий, в результате чего двое пожарных погибли. Всего в тушении пожара были задействованы 21 человек и семь единиц техники.

9 сентября в городе Зеленокумск на Ставрополье загорелся торговый центр по улице Бульварной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании нескольких магазинов в ТЦ поступило утром. Выяснилось, что площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание за считанные минуты, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.

31 августа в башкирском городе Салават загорелся один из складов торгового центра "Аструм" на площади 500 квадратных метров. Огонь распространился под металлической обшивкой стены торгового центра на второй этаж и перешел на кровлю. Площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на 1200 квадратных метров. В этот же день открытое горение было ликвидировано. К тушению было привлечено более 40 специалистов и 14 единиц техники. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет.

9 июля в Динском районе Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте работали 28 специалистов и 9 единиц техники. По данным МЧС России, погибших и пострадавших нет.

4 мая в Хабаровске загорелся торговый центр на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек, на месте работали 50 спасателей и 15 единиц техники. В результате пожара пострадавших нет.

2 марта в городе Кузнецке Пензенской области возник пожар пожаре в торговом центре на улице Московской. Здание горело открытым огнем, из него эвакуированы 30 человек. По данным регионального главка МЧС, в 16.38 мск пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров, а около 18.00 мск ликвидировали открытое горение, пострадавших нет. По данным прокуратуры, возгорание началось с мебельного цеха и перекинулось на ТЦ "Мосты", комплекс магазинов "Хамелеон", "Печки лавочки" и мотосалон. 3 марта региональный главк МЧС сообщил о полной ликвидации пожара в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне на 9.00 мск.

28 февраля в поселке Чунский Иркутской области загорелся трехэтажный торговый центр, общая площадь возгорания составила 1080 квадратных метров. Причиной пожара стало возгорание кровли одноэтажного здания, стоявшего рядом с торговым центром. Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 19 специалистов и семь единиц техники, в том числе пожарный поезд.

1 февраля в дагестанском Буйнакске загорелась кровля Центрального универсального магазина. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, затем огонь распространился на 1,2 тысячи "квадратов". Из горящего здания были эвакуированы 27 человек. Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 86 человек и 26 единиц техники. В 12.07 стало известно о ликвидации открытого горения.

2023

7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" загорелась кровля на площади 10 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра, частично обрушилась крыша. Пожар был локализован на площади около 22 тысяч "квадратов". По данным МЧС, шесть человек самостоятельно вышли на улицу, пострадавших нет.

16 сентября в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном торговом центре на Бухарестской улице. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 18 единиц техники и 62 человека. В ходе тушения из зоомагазина, расположенного в горевшем здании, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. Ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти.

4 мая в Якутске загорелось здание торгового центра "Илин Энэр", после чего огонь перекинулся на многоквартирный дом, находящийся по соседству с домом правительства и парламентом республики. Причиной пожара стало возгорание горючих материалов на кровле магазина в результате воздействия источника открытого огня (пламя газовой горели) при проведении ремонтных работ. Огнем была повреждена кровля ТЦ на площади 100 квадратных метров, а также 10 квартир на общей площади 180 квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек, было спасено и эвакуировано свыше 20 человек, в том числе 10 детей.

9 января в Барнауле в торговом центре "Успех" произошел пожар . Площадь возгорания составила порядка 500 метров, пожару был присвоен повышенный ранг. Погиб один из спасателей

2022

18 декабря в городе Снежинске Челябинской области в торговом центре "Универмаг" вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пострадал один человек. Самостоятельно эвакуировались 68 человек, пять человек были выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов.

12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино, затем огонь перекинулся на первый этаж здания. Пожару присвоили третий номер сложности. Площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров. Пострадал один человек — охранник, пытавшийся бороться с огнем до приезда пожарных. Сотрудников "СтройТракт" эвакуировали. К тушению пожара привлекли вертолет Ми-8. В борьбе с огнем также участвовали более 100 человек и 35 единиц техники.

9 декабря в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" произошел пожар . Огонь был локализован на площади семь тысяч квадратных метров. При пожаре произошли взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина. Один человек погиб . Как сообщили в экстренных службах, в качестве основных причин ЧП рассматриваются неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ. Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась. Тушение осложнили конструктивные особенности здания, способствовавшие возникновению потоков воздуха, и обрушение кровли. По информации следствия, "в торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тысяч квадратных метров."

7 декабря в Назрани (республика Ингушетия) в торговом доме "Таргим" произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

11 ноября в Нефтеюганске загорелся торговый центр. Пожар был локализован на площади одна тысяча квадратных метров, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома.

9 сентября в Уфе загорелся торговый центр "Меркурий". Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что пострадавших нет. В ходе тушения из здания были эвакуированы животные из контактного зоопарка.

2 сентября в Курске в ТЦ "Бумеранг" произошел пожар . Пожарные сообщили, что эвакуацию посетителей провели сами сотрудники центра, также проводилась эвакуация автомобилей с парковки. Как сообщил представитель ГУМЧС по региону, при пожаре погиб один человек, предположительно, он сотрудник центра.

27 июля в Ярославле загорелся торговый центр "Лотос". Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 30 человек. Пострадавших нет

28 апреля в торгово-выставочном центре "Гагаринский" города Ишим Тюменской области загорелась крыша здания. Борьбу с пламенем вели не менее шести пожарных расчетов. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала

26 апреля в торговом центре в городе Киселевске Кемеровской области произошло возгорание кровли. Площадь пожара составила 780 квадратных метров. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 32 человека и 8 единиц техники. Пострадавших нет.