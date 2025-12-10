Пожар на Правобережном рынке в Петербурге локализовали

"В 19.22 пожар локализован, отказ №2, работа по дополнительному номеру 1БИС", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 26 единиц техники и 96 человек.