При пожаре на рынке в Петербурге погиб человек
20:49 10.12.2025 (обновлено: 22:26 10.12.2025)
При пожаре на рынке в Петербурге погиб человек
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2025
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Одного погибшего нашли в ходе тушения пожара на рынке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МЧС России.
Здание Правобережного рынка загорелось в среду в Невском районе Петербурга. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.
"В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар на рынке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны
5 марта, 12:34
 
