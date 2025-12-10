Рейтинг@Mail.ru
19:49 10.12.2025 (обновлено: 19:50 10.12.2025)
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в торговом центре в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ поступило в ведомство в среду. Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек, пятеро обратились за медпомощью. Трое пострадавших госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь пожара составляет около 1 тысячи "квадратов". Группировку сил и средств для тушения пожара увеличили до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняют скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов. Позднее сообщалось, что пожар удалось локализовать.
"В Улан-Удэ на месте пожара в торговом центре объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
Жители Улан-Удэ помогают спасателям, работающим на тушении пожара в ТЦ
