https://ria.ru/20251210/pozhar-2061222789.html
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 10.12.2025
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в торговом центре в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:49:00+03:00
2025-12-10T19:49:00+03:00
2025-12-10T19:50:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061124818_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_7bf6ce92a7e8bcd5ee7f1a19f322cb01.jpg
https://ria.ru/20251210/gorozhane-2061172222.html
улан-удэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061124818_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_100741b9bddeb0bfc87ea0d03c88e57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ ликвидировали открытое горение в торговом центре
МЧС ликвидировали открытое горение на месте пожара в Улан-Удэ