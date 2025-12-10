Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Группировка сил и средств для тушения пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ увеличена до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняют скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.