Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили - РИА Новости, 10.12.2025
14:34 10.12.2025 (обновлено: 14:44 10.12.2025)
Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили
Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили
2025-12-10T14:34:00+03:00
2025-12-10T14:44:00+03:00
улан-удэ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
улан-удэ
россия
улан-удэ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Улан-Удэ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили

Группировку для тушения пожара в ТЦ "Баянгол" в Улан-Удэ увеличили до 70 человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БурятияЛиквидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
Ликвидация пожара в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Группировка сил и средств для тушения пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ увеличена до 70 человек и 25 единиц техники, борьбу с огнем осложняют скрытое распространение пожара в пустотах здания и наличие горючих материалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Группировка увеличена до 70 человек и 25 единиц техники. Тушение осложняется скрытым распространением пожара внутри пустотных помещений, а также наличием горючих материалов в конструкции мансардного этажа здания", - говорится в сообщении ведомства.
Улан-УдэРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
