В Бурятии локализовали пожар в здании лесничества
06:05 10.12.2025 (обновлено: 09:23 10.12.2025)
В Бурятии локализовали пожар в здании лесничества
Пожарные локализовали возгорание здания Северо-Байкальского лесничества в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 10.12.2025
республика бурятия
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
© Фото : соцсетиЛиквидация пожара в здании Северо-Байкальского лесничества в Бурятии
Ликвидация пожара в здании Северо-Байкальского лесничества в Бурятии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : соцсети
Ликвидация пожара в здании Северо-Байкальского лесничества в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание здания Северо-Байкальского лесничества в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорания двухэтажного здания общей площадью 336 квадратных метров Северо-Байкальского лесничества, расположенного в поселке Нижнеангарск, поступило утром в среду в 05.32 (00.32 мск).
"На пожаре работают 18 человек и 3 единицы техники. Возгорание локализовано в 09.10 (4.10 мск)", - сказал представитель администрации.
По словам собеседника агентства, причина и точная площадь пожара будут известны после полной ликвидации возгорания.
Происшествия
 
 
