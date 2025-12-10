Ликвидация пожара в здании Северо-Байкальского лесничества в Бурятии

В Бурятии локализовали пожар в здании лесничества

УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание здания Северо-Байкальского лесничества в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорания двухэтажного здания общей площадью 336 квадратных метров Северо-Байкальского лесничества, расположенного в поселке Нижнеангарск, поступило утром в среду в 05.32 (00.32 мск).

"На пожаре работают 18 человек и 3 единицы техники. Возгорание локализовано в 09.10 (4.10 мск)", - сказал представитель администрации.