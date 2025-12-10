Рейтинг@Mail.ru
Отец держал дочь в плену 24 года: чудовищная судьба Элизабет Фритцль
16:54 10.12.2025
Отец держал дочь в плену 24 года: чудовищная судьба Элизабет Фритцль
Йозеф Фритцль попросил свою дочь Элизабет помочь ему в подвале. Он переделывал дверь в недавно отремонтированный погреб и не мог справиться один. Элизабет... РИА Новости, 10.12.2025
Отец держал дочь в плену 24 года: чудовищная судьба Элизабет Фритцль

© AP Photo / Robert JaegerЙозеф Фритцль
© AP Photo / Robert Jaeger
Йозеф Фритцль
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Йозеф Фритцль попросил свою дочь Элизабет помочь ему в подвале. Он переделывал дверь в недавно отремонтированный погреб и не мог справиться один. Элизабет спустилась вниз 28 августа 1984-го. Следующие 24 года она не увидит солнечного света. История о том, как монстр жил среди людей — и никто ничего не замечал.

Город, который ничего не знал

Амстеттен — небольшой австрийский городок в Нижней Австрии. Мощеная камнем центральная площадь, цветы в клумбах, зеленые холмы вокруг. Тихое, респектабельное место. На оживленной дороге, ведущей из центра к холмам, стоит серый бетонный дом. Дом семьи Фритцль.
© Depositphotos.com / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду
Йозеф Фритцль родился 19 апреля 1935-го. Вырос без отца — тот погиб на фронте, когда мальчику было 4 года. Мать, по словам самого Йозефа, регулярно подвергала его физическому и эмоциональному насилию. В 21 год он женился на 17-летней Розмари. У них родилось семеро детей. Элизабет, родившаяся 6 апреля 1966-го, была одной из них.
Фритцль начал строить подвальный комплекс еще в 70-х. Официально, как бомбоубежище. Получил все разрешения, закупал материалы, нанимал рабочих. Никто не заподозрил ничего странного. Обычный австрийский электрик готовится к возможной ядерной войне — что в этом подозрительного?
К 1984-му под домом Фритцлей был целый лабиринт.
© Pixabay / HansПодвал
Подвал - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Pixabay / Hans
Подвал

Исчезновение, которому поверили

Внешне все выглядело нормально. Обычная семья. Дома же Йозеф был тираном. Бил жену Розмари. Бил всех семерых детей. Его боялись. После совершеннолетия все дети спешили уехать из родительского дома. По словам Элизабет, отец сексуально использовал ее с 11 лет. Она пыталась сбежать дважды — в 13 и 15 лет. Оба раза ее возвращали домой.
Когда она исчезла в 18 лет, Йозеф объяснил жене и полиции: дочь сбежала в секту. Заставил Элизабет писать письма из подвала, в которых она сообщала, что жива, и не хочет возвращаться. Розмари поверила. Полиция начала расследование, но следов не было. Дело закрыли.
А Элизабет находилась в нескольких метрах под ногами у матери. В подземной камере, куда вели восемь запертых дверей. Две — с электронными замками. Главная весила 300 килограммов, двигалась по стальным рельсам и открывалась только электронным кодом с пульта. Эта дверь пряталась за полками в мастерской Йозефа в подвале. Пять запертых подвальных комнат нужно было пройти, чтобы до нее добраться.

"Верхние" и "нижние" дети

В камере Элизабет провела 24 года. Бетонные стены, покрытые плесенью. Воздух затхлый, спертый — вентиляции почти нет. Свет — только от тусклых ламп, которые Йозеф включал, когда спускался вниз.
© РИА НовостиТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Телевизор
Единственное окно в мир — телевизор и радио, которые отец принес ей.
За эти годы пленница родила семерых детей. Керстин в 1988-м, Стефана в 90-м, Лизу в 93-м, Монику в 94-м, Александра и Михаэля в 97-м, Феликса в 2002-м. Михаэль умер через три дня после рождения — Йозеф не оказал ему необходимую помощь, и сжег останки в печи подвала. Также в 1986-м у нее случился выкидыш из-за регулярных избиений.
© Depositphotos.com / photographee.euДети
Дети - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / photographee.eu
Дети
Лизу, Монику и Александра Йозеф забрал наверх сразу после рождения. Оставлял их на пороге дома в корзинах с записками, якобы Элизабет подбросила и убежала обратно в секту. Соцслужбы ни разу не задались вопросом слабого состояния детей. Розмари растила их как внуков-найденышей. Они жили в доме, ходили в школу, играли во дворе. Йозеф был для них "обычным дедушкой".
Керстин, Стефана и Феликса Фритцль оставил внизу, вместе с Элизабет. Четверо пленников страдали от нехватки витаминов. Постоянно болели. Зубы гнили без возможности лечения. Кожа была бледной, почти прозрачной — от полного отсутствия солнечного света. Плесень на стенах и спертый воздух вызывали серьезные проблемы с дыханием.
© iStock.com / batuhan tokerВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© iStock.com / batuhan toker
Витамины

Когда тайное стало явным

Апрель 2008 года. 19-летняя Керстин, которая жила в подвале, внезапно потеряла сознание. У нее начались судороги, она переставала дышать. Элизабет поняла: дочь умирает. Она умоляла отца вызвать помощь. Кричала, билась головой о стену.
Неохотно Йозеф согласился. Он вывез Керстин из подвала и вызвал скорую, заявив, что у него есть записка от матери девушки, объясняющая ее состояние. В больнице врачи были в шоке. Девушка выглядела как старуха. Без зубов. Кожа — мертвенно-бледная. Критическое истощение. Множественные инфекции. И главное — никаких медицинских карт и документов. Никаких записей. Словно она никогда не существовала.
Врачи обратились в полицию. Полиция — в СМИ. По телевидению запустили экстренный призыв: "Если вы мать этой девушки, пожалуйста, объявитесь. Она в критическом состоянии".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи
Когда девушка немного пришла в себя, на нее начали давить, пытаясь добыть информацию. Йозеф понял: игра может быть окончена. Он привез Элизабет в больницу, строго наказав ничего не рассказывать. И полиция, и врачи, ужаснулись состоянию 42-летней женщины.
Элизабет рассказала все. 18-летнего Стефана и 5-летнего Феликса немедленно освободили из подвала. Йозефа Фритцля арестовали. Розмари покинула дом. Она утверждала, что ничего не знала о происходящем прямо под ее ногами. Йозеф подтвердил ее слова.

Суд над монстром

Всех детей — и "верхних", и "нижних" — вместе с Элизабет и Розмари поместили в закрытую психиатрическую клинику. Семья была полностью изолирована от публики и прессы для их собственной безопасности. Команда врачей начала долгую работу — учить детей из подвала жить в нормальном мире.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедсестра и пациент реабилитационного наркологического центра психиатрической клинической больницы поднимаются по лестнице центра
Медсестра и пациент реабилитационного наркологического центра психиатрической клинической больницы поднимаются по лестнице центра - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медсестра и пациент реабилитационного наркологического центра психиатрической клинической больницы поднимаются по лестнице центра
Суд над 73-летним Йозефом Фритцлем начался 16 марта 2009-го. Сначала он отрицал часть обвинений. Но когда показали видеозапись показаний Элизабет, сломался. Признал все. Приговор: виновен по всем пунктам. Пожизненное заключение в психиатрической тюрьме строгого режима, в одиночной камере.
В 2023-м Фритцль написал мемуары вместе со своим адвокатом. Книга называется "Бездны Йозефа Ф." В ней он выразил надежду однажды помириться со своей семьей. В январе 2024-го у 88-летнего преступника диагностировали деменцию.
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках

Жизнь после ада

Элизабет и ее дети получили новые имена, их переселили в секретное место, которое называют "Деревня X". Дом под круглосуточным видеонаблюдением, полиция патрулирует территорию постоянно. Восстановление отношений с матерью заняло длительное время.
"Нижние" дети проходили интенсивную терапию годами. Учились разговаривать с людьми. Не бояться открытого неба. Психологи говорили: полностью оправиться от такой травмы невозможно. Можно только научиться жить с ней.
В 2019 году Элизабет вышла замуж за одного из своих телохранителей, Томаса Вагнера. "Все с самого начала видели, насколько безопасно она себя чувствовала с ним" — сообщил источник СМИ. У них крепкие отношения, Томас подружился с ее детьми, и продолжает защищать семью от нежелательного внимания.
 
 
 
