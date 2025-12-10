Отец держал дочь в плену 24 года: чудовищная судьба Элизабет Фритцль

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Йозеф Фритцль попросил свою дочь Элизабет помочь ему в подвале. Он переделывал дверь в недавно отремонтированный погреб и не мог справиться один. Элизабет спустилась вниз 28 августа 1984-го. Следующие 24 года она не увидит солнечного света. История о том, как монстр жил среди людей — и никто ничего не замечал.

Город, который ничего не знал

Амстеттен — небольшой австрийский городок в Нижней Австрии. Мощеная камнем центральная площадь, цветы в клумбах, зеленые холмы вокруг. Тихое, респектабельное место. На оживленной дороге, ведущей из центра к холмам, стоит серый бетонный дом. Дом семьи Фритцль.

Йозеф Фритцль родился 19 апреля 1935-го. Вырос без отца — тот погиб на фронте, когда мальчику было 4 года. Мать, по словам самого Йозефа, регулярно подвергала его физическому и эмоциональному насилию. В 21 год он женился на 17-летней Розмари. У них родилось семеро детей. Элизабет, родившаяся 6 апреля 1966-го, была одной из них.

Фритцль начал строить подвальный комплекс еще в 70-х. Официально, как бомбоубежище. Получил все разрешения, закупал материалы, нанимал рабочих. Никто не заподозрил ничего странного. Обычный австрийский электрик готовится к возможной ядерной войне — что в этом подозрительного?

К 1984-му под домом Фритцлей был целый лабиринт

Исчезновение, которому поверили

Внешне все выглядело нормально. Обычная семья. Дома же Йозеф был тираном . Бил жену Розмари. Бил всех семерых детей. Его боялись. После совершеннолетия все дети спешили уехать из родительского дома. По словам Элизабет, отец сексуально использовал ее с 11 лет. Она пыталась сбежать дважды — в 13 и 15 лет. Оба раза ее возвращали домой.

Когда она исчезла в 18 лет, Йозеф объяснил жене и полиции: дочь сбежала в секту. Заставил Элизабет писать письма из подвала, в которых она сообщала, что жива, и не хочет возвращаться. Розмари поверила. Полиция начала расследование, но следов не было. Дело закрыли.

А Элизабет находилась в нескольких метрах под ногами у матери. В подземной камере , куда вели восемь запертых дверей. Две — с электронными замками. Главная весила 300 килограммов, двигалась по стальным рельсам и открывалась только электронным кодом с пульта. Эта дверь пряталась за полками в мастерской Йозефа в подвале. Пять запертых подвальных комнат нужно было пройти, чтобы до нее добраться.

"Верхние" и "нижние" дети

В камере Элизабет провела 24 года. Бетонные стены, покрытые плесенью. Воздух затхлый, спертый — вентиляции почти нет. Свет — только от тусклых ламп, которые Йозеф включал, когда спускался вниз.

Единственное окно в мир — телевизор и радио, которые отец принес ей.

За эти годы пленница родила семерых детей. Керстин в 1988-м, Стефана в 90-м, Лизу в 93-м, Монику в 94-м, Александра и Михаэля в 97-м, Феликса в 2002-м. Михаэль умер через три дня после рождения — Йозеф не оказал ему необходимую помощь, и сжег останки в печи подвала. Также в 1986-м у нее случился выкидыш из-за регулярных избиений.

Лизу, Монику и Александра Йозеф забрал наверх сразу после рождения. Оставлял их на пороге дома в корзинах с записками, якобы Элизабет подбросила и убежала обратно в секту. Соцслужбы ни разу не задались вопросом слабого состояния детей. Розмари растила их как внуков-найденышей. Они жили в доме, ходили в школу, играли во дворе. Йозеф был для них "обычным дедушкой".

Керстин, Стефана и Феликса Фритцль оставил внизу, вместе с Элизабет. Четверо пленников страдали от нехватки витаминов. Постоянно болели. Зубы гнили без возможности лечения. Кожа была бледной, почти прозрачной — от полного отсутствия солнечного света. Плесень на стенах и спертый воздух вызывали серьезные проблемы с дыханием.

Когда тайное стало явным

Апрель 2008 года. 19-летняя Керстин, которая жила в подвале, внезапно потеряла сознание. У нее начались судороги, она переставала дышать. Элизабет поняла: дочь умирает. Она умоляла отца вызвать помощь. Кричала, билась головой о стену.

Неохотно Йозеф согласился . Он вывез Керстин из подвала и вызвал скорую, заявив, что у него есть записка от матери девушки, объясняющая ее состояние. В больнице врачи были в шоке. Девушка выглядела как старуха. Без зубов. Кожа — мертвенно-бледная. Критическое истощение. Множественные инфекции. И главное — никаких медицинских карт и документов. Никаких записей. Словно она никогда не существовала.

Врачи обратились в полицию. Полиция — в СМИ. По телевидению запустили экстренный призыв: "Если вы мать этой девушки, пожалуйста, объявитесь. Она в критическом состоянии".

Когда девушка немного пришла в себя, на нее начали давить, пытаясь добыть информацию. Йозеф понял: игра может быть окончена. Он привез Элизабет в больницу, строго наказав ничего не рассказывать. И полиция, и врачи, ужаснулись состоянию 42-летней женщины.

Элизабет рассказала все. 18-летнего Стефана и 5-летнего Феликса немедленно освободили из подвала. Йозефа Фритцля арестовали. Розмари покинула дом. Она утверждала, что ничего не знала о происходящем прямо под ее ногами. Йозеф подтвердил ее слова.

Суд над монстром

Всех детей — и "верхних", и "нижних" — вместе с Элизабет и Розмари поместили в закрытую психиатрическую клинику. Семья была полностью изолирована от публики и прессы для их собственной безопасности. Команда врачей начала долгую работу — учить детей из подвала жить в нормальном мире.

Суд над 73-летним Йозефом Фритцлем начался 16 марта 2009-го. Сначала он отрицал часть обвинений. Но когда показали видеозапись показаний Элизабет, сломался. Признал все. Приговор: виновен по всем пунктам. Пожизненное заключение в психиатрической тюрьме строгого режима, в одиночной камере.

В 2023-м Фритцль написал мемуары вместе со своим адвокатом. Книга называется "Бездны Йозефа Ф." В ней он выразил надежду однажды помириться со своей семьей. В январе 2024-го у 88-летнего преступника диагностировали деменцию.

Жизнь после ада

Элизабет и ее дети получили новые имена, их переселили в секретное место, которое называют "Деревня X". Дом под круглосуточным видеонаблюдением, полиция патрулирует территорию постоянно. Восстановление отношений с матерью заняло длительное время.

"Нижние" дети проходили интенсивную терапию годами. Учились разговаривать с людьми. Не бояться открытого неба. Психологи говорили: полностью оправиться от такой травмы невозможно. Можно только научиться жить с ней.