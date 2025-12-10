Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в деловом комплексе в Раменках начались отделочные работы - РИА Новости, 10.12.2025
11:55 10.12.2025
Овчинский: в деловом комплексе в Раменках начались отделочные работы
В общественно-деловом комплексе на улице Лобачевского на западе Москвы начались отделочные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 10.12.2025
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В общественно-деловом комплексе на улице Лобачевского на западе Москвы начались отделочные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Двухэтажный объект на 6 тысяч квадратных метров возводят по адресу: улица Лобачевского, земельный участок 124/3А. Он расположится на стилобате, который объединяет два жилых корпуса.
"На первом этаже будет ресепшен, коворкинг и 19 помещений под коммерческую инфраструктуру. Их займут кафе, рестораны, аптеки, отделения банков, супермаркет, а также детский клуб площадью более 260 квадратных метров. На втором этаже спроектировали 49 офисов площадью от 23 до 100 квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, на объекте уже выполнены монолитные работы, также завершается остекление.
Девелопер проекта – компания OctoberGroup, добавляется в сообщении.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Овчинский: лекцию о конструктивизме проведут в павильоне "Макет Москвы"
Москва Владислав Овчинский Градостроительный комплекс Москвы
 
 
