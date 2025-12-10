Овчинский: в деловом комплексе в Раменках начались отделочные работы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В общественно-деловом комплексе на улице Лобачевского на западе Москвы начались отделочные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Двухэтажный объект на 6 тысяч квадратных метров возводят по адресу: улица Лобачевского, земельный участок 124/3А. Он расположится на стилобате, который объединяет два жилых корпуса.

"На первом этаже будет ресепшен, коворкинг и 19 помещений под коммерческую инфраструктуру. Их займут кафе, рестораны, аптеки, отделения банков, супермаркет, а также детский клуб площадью более 260 квадратных метров. На втором этаже спроектировали 49 офисов площадью от 23 до 100 квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По его словам, на объекте уже выполнены монолитные работы, также завершается остекление.