https://ria.ru/20251210/obraschenie-2061187569.html
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 10.12.2025
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке ситуации в Саратовской области, где, согласно обращению на прямую линию с... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:34:00+03:00
2025-12-10T17:34:00+03:00
2025-12-10T17:34:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
прямая линия с владимиром путиным
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060506326.html
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратовская область, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным
Происшествия, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Прямая линия с Владимиром Путиным, Итоги года с Владимиром Путиным
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
СК проверяет жалобу на отопление в Саратовской области на прямую линию с Путиным