Рейтинг@Mail.ru
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/obraschenie-2061187569.html
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 10.12.2025
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке ситуации в Саратовской области, где, согласно обращению на прямую линию с... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:34:00+03:00
2025-12-10T17:34:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
прямая линия с владимиром путиным
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060506326.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратовская область, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), прямая линия с владимиром путиным, итоги года с владимиром путиным
Происшествия, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Прямая линия с Владимиром Путиным, Итоги года с Владимиром Путиным
СК проверяет обращение саратовцев об отоплении на прямую линию с Путиным

СК проверяет жалобу на отопление в Саратовской области на прямую линию с Путиным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке ситуации в Саратовской области, где, согласно обращению на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, в домах нет горячей воды и отопления, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что в эфире одного из федеральных телеканалов было озвучено обращение, направленное на прямую линию с президентом, согласно которому жители микрорайона Увек Саратовской области жалуются на отсутствие в домах горячего водо- и теплоснабжения на протяжении длительного времени. По данному факту организована проверка по статье о халатности.
«
"Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Костину представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах", - говорится в сообщении.
Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
К прямой линии с Путиным уже поступило более 414 тысяч обращений
8 декабря, 10:22
 
ПроисшествияРоссияСаратовская областьАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Прямая линия с Владимиром ПутинымИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала