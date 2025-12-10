В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины

"Очередной трагический случай на реке Иня на ул. Заречной. Сегодня экипажем спасателей Вега-3 обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, который заявлен как пропавший без вести. Спасатели нашли его вмёрзшим в лёд, что свидетельствует о том, что он провалился, и рядом не оказалось никого, кто мог бы оказать ему помощь или вызвать спасателей", - говорится в сообщении.