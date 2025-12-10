https://ria.ru/20251210/novosibirsk-2061183886.html
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины
Спасатели нашли тело ранее пропавшего мужчины, он вмерз в лед на реке Иня по улице Заречной в Новосибирске, сообщила пресс-служба муниципальной... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:21:00+03:00
2025-12-10T17:21:00+03:00
2025-12-10T17:21:00+03:00
происшествия
заречный
новосибирск
заречный
новосибирск
происшествия, заречный, новосибирск
Происшествия, Заречный, Новосибирск
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Спасатели нашли тело ранее пропавшего мужчины, он вмерз в лед на реке Иня по улице Заречной в Новосибирске, сообщила
пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на своей странице во "ВКонтакте".
"Очередной трагический случай на реке Иня на ул. Заречной. Сегодня экипажем спасателей Вега-3 обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, который заявлен как пропавший без вести. Спасатели нашли его вмёрзшим в лёд, что свидетельствует о том, что он провалился, и рядом не оказалось никого, кто мог бы оказать ему помощь или вызвать спасателей", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали жителей быть предельно внимательными, вступая на лед: даже если он кажется прочным, под человеческим весом может треснуть.