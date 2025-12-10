Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины
17:21 10.12.2025
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины - РИА Новости, 10.12.2025
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины
Спасатели нашли тело ранее пропавшего мужчины, он вмерз в лед на реке Иня по улице Заречной в Новосибирске, сообщила пресс-служба муниципальной... РИА Новости, 10.12.2025
В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины

В Новосибирске спасатели нашли вмерзшее в лед тело пропавшего без вести мужчины

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Спасатели нашли тело ранее пропавшего мужчины, он вмерз в лед на реке Иня по улице Заречной в Новосибирске, сообщила пресс-служба муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) на своей странице во "ВКонтакте".
"Очередной трагический случай на реке Иня на ул. Заречной. Сегодня экипажем спасателей Вега-3 обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, который заявлен как пропавший без вести. Спасатели нашли его вмёрзшим в лёд, что свидетельствует о том, что он провалился, и рядом не оказалось никого, кто мог бы оказать ему помощь или вызвать спасателей", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали жителей быть предельно внимательными, вступая на лед: даже если он кажется прочным, под человеческим весом может треснуть.
В Москве в квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
5 декабря, 11:54
Происшествия
 
 
