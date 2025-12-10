Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/novosibirsk-2061162508.html
В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов
В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов - РИА Новости, 10.12.2025
В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов
Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов с ущербом свыше 71 миллиона рублей,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:11:00+03:00
2025-12-10T16:11:00+03:00
жилье
новосибирск
новосибирская область
новосибирский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
обманутые дольщики в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251210/shtraf-2061146462.html
https://ria.ru/20251210/vzyatka-2061009277.html
новосибирск
новосибирская область
новосибирский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, новосибирск, новосибирская область, новосибирский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), обманутые дольщики в россии
Жилье, Новосибирск, Новосибирская область, Новосибирский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Обманутые дольщики в России
В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов

В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве на 71 млн руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов с ущербом свыше 71 миллиона рублей, задержан глава строительной компании, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"Предварительно установлено, что в период с августа 2018 года по ноябрь 2024 года между застройщиком и потерпевшими были заключены договора подряда, в соответствии с которыми компания-застройщик обязалась построить малоэтажные жилые дома на территории Новосибирска и близлежащих районов области… Возложенные на себя обязательства предприниматель не исполнил, причинив ущерб дольщикам и инвесторам на сумму свыше 71 миллиона рублей, в настоящий момент следствием установлено 12 потерпевших", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В России впервые оштрафовали за поиск экстремистских материалов
Вчера, 15:24
Подозреваемого, 41-летнего руководителя строительной компании, задержали полицейские при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. Он доставлен в отдел полиции.
В прокуратуре региона уточнили, что речь идет о компании ООО "Дрим Констракшн", которая привлекала деньги граждан для строительства индивидуальных жилых домов на территории Новосибирского района.
"В настоящее время подрядчик не завершил строительство 65 домов, имеющих различную степень готовности", - уточнили в надзорном ведомстве, которое контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Источник в правоохранительных органах региона уточил, что задержан руководитель организации Роман Бобров.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Первого замглавы администрации Снежного в ДНР задержали за взятку
Вчера, 08:22
 
ЖильеНовосибирскНовосибирская областьНовосибирский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Обманутые дольщики в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала