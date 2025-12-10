В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве при строительстве домов

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Следователи полиции в Новосибирске возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов с ущербом свыше 71 миллиона рублей, задержан глава строительной компании, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"Предварительно установлено, что в период с августа 2018 года по ноябрь 2024 года между застройщиком и потерпевшими были заключены договора подряда, в соответствии с которыми компания-застройщик обязалась построить малоэтажные жилые дома на территории Новосибирска и близлежащих районов области… Возложенные на себя обязательства предприниматель не исполнил, причинив ущерб дольщикам и инвесторам на сумму свыше 71 миллиона рублей, в настоящий момент следствием установлено 12 потерпевших", - говорится в сообщении.
Подозреваемого, 41-летнего руководителя строительной компании, задержали полицейские при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. Он доставлен в отдел полиции.
В прокуратуре региона уточнили, что речь идет о компании ООО "Дрим Констракшн", которая привлекала деньги граждан для строительства индивидуальных жилых домов на территории Новосибирского района.
"В настоящее время подрядчик не завершил строительство 65 домов, имеющих различную степень готовности", - уточнили в надзорном ведомстве, которое контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Источник в правоохранительных органах региона уточил, что задержан руководитель организации Роман Бобров.