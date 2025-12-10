Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Региональный капитал на улучшение жилищных условий в размере от 350 до 800 тысяч рублей будут получать новгородские семьи с января 2026 года при рождении детей, сообщила заместитель председателя правительства Новгородской области Анна Тимофеева.

Она уточнила, что на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" представила положительный опыт региона по реализации пилотного проекта по повышению рождаемости в малых городах. "Пилот" стартовал в 2024 году в Боровичском, Валдайской и Старорусском округах. На создание современной инфраструктуры для семей с детьми регион получил из федерального бюджета 400 миллионов рублей. В результате были обустроены общественные территории и места отдыха, детские спортивно-игровые площадки, модернизированы сети водоснабжения и электроснабжения, обновлены остановочные комплексы и автобусы, отремонтированы медицинские и социальные объекты, созданы семейные многофункциональные центры.

Кроме того, были введены единовременные выплаты на улучшение жилищных условий. По решению губернатора Александра Дронова, пилотный проект будет масштабирован на всю область.

"С января 2026 года будет введен региональный капитал "Новгородская семья", который включит региональные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 350 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет и 800 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей", - сообщила Тимофеева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".