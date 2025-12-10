Рейтинг@Mail.ru
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/novgorodtsy-2061170802.html
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей - РИА Новости, 10.12.2025
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей
Региональный капитал на улучшение жилищных условий в размере от 350 до 800 тысяч рублей будут получать новгородские семьи с января 2026 года при рождении детей, РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:43:00+03:00
2025-12-10T16:43:00+03:00
жилье
новгородская область
александра дронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e26cafec8ac8329e1376e79ebf29f151.jpg
https://ria.ru/20251209/dronov-2060974875.html
https://ria.ru/20251209/dronov-2060968187.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a22abcd1224aba3ca4420861a1239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, новгородская область, александра дронова
Жилье, Новгородская область, Александра Дронова
Регкапитал на жилье будут получать новгородцы с 2026 г при рождении детей

Новгородцы будут получать регкапитал на жилье в размере от 350 до 800 тыс руб

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Региональный капитал на улучшение жилищных условий в размере от 350 до 800 тысяч рублей будут получать новгородские семьи с января 2026 года при рождении детей, сообщила заместитель председателя правительства Новгородской области Анна Тимофеева.
Она уточнила, что на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" представила положительный опыт региона по реализации пилотного проекта по повышению рождаемости в малых городах. "Пилот" стартовал в 2024 году в Боровичском, Валдайской и Старорусском округах. На создание современной инфраструктуры для семей с детьми регион получил из федерального бюджета 400 миллионов рублей. В результате были обустроены общественные территории и места отдыха, детские спортивно-игровые площадки, модернизированы сети водоснабжения и электроснабжения, обновлены остановочные комплексы и автобусы, отремонтированы медицинские и социальные объекты, созданы семейные многофункциональные центры.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Дронов: фестиваль "Новгородское лето" в 2026 году будет еще интересней
9 декабря, 23:06
Кроме того, были введены единовременные выплаты на улучшение жилищных условий. По решению губернатора Александра Дронова, пилотный проект будет масштабирован на всю область.
"С января 2026 года будет введен региональный капитал "Новгородская семья", который включит региональные выплаты на улучшение жилищных условий в размере 350 тысяч рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 29 лет и 800 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей", - сообщила Тимофеева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она также отметила, что работа по развитию комфортной среды проживания в Новгородской области продолжается в рамках национальных проектов и государственных программ. Создаются условия для повышения качества образования, развития инфраструктуры культуры и спорта. Особое внимание уделяется развитию системы медицинской помощи и охраны репродуктивного здоровья населения.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Дронов: Новгородская область входит в 30 лучших регионов по ремонту дорог
9 декабря, 22:10
 
ЖильеНовгородская областьАлександра Дронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала