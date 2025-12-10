Рейтинг@Mail.ru
В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений
Наука
 
08:00 10.12.2025
В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений
В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений
Создавать долговечные и чувствительные датчики для космоса, исследовательского и медицинского оборудования помогут данные полученные учеными УрФУ в составе... РИА Новости, 10.12.2025
В России нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений

РИА Новости: на Урале нашли ключ к созданию долговечных датчиков излучений

© Фото : Пресс-служба УрФУОбразцы новых материалов
Образцы новых материалов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Пресс-служба УрФУ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Создавать долговечные и чувствительные датчики для космоса, исследовательского и медицинского оборудования помогут данные полученные учеными УрФУ в составе научного коллектива. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials.
Перовскиты уже применяются в электронике, солнечных батареях и детекторах излучения, включая приборы для космических исследований. Однако наиболее чувствительные материалы, содержащие свинец и галогены, подвержены деградации при воздействии высоких температур, влажности и постоянного потока частиц, рассказал один из авторов исследования, заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков.
Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Ученые создали "космический" материал для солнечных батарей
3 декабря 2024, 03:00
"Изучая процессы деградации, мы поняли, какие составы и толщина материалов делают перовскиты стабильными. Это открывает путь к созданию высокочувствительных детекторов и дозиметров, которые будут работать при низкой дозе облучения и сохранять свои свойства длительное время", — отметил Жидков.
© Фото : Пресс-служба УрФУПроцесс измерения излучения
Процесс измерения излучения
Процесс измерения излучения
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 3
© Фото : Пресс-служба УрФУОбразцы, на которых проверяли излучение
Образцы, на которых проверяли излучение
Образцы, на которых проверяли излучение
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 3
© Фото : Пресс-служба УрФУ Заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков
Заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков
Заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков
© Фото : Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Процесс измерения излучения
© Фото : Пресс-служба УрФУ
1 из 3
Образцы, на которых проверяли излучение
© Фото : Пресс-служба УрФУ
2 из 3
Заведующий лабораторией фотовольтаических материалов Уральского федерального университета Иван Жидков
© Фото : Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Ученые УрФУ совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН выяснили, что долговечность перовскитов сильно зависит от толщины слоя. Тонкие пленки (менее 10 мкм) разрушаются медленнее, а слои толщиной около 1 мм обеспечивают максимальную чувствительность к гамма-излучению, но требуют дополнительной стабилизации.
"Ультратонкие пленки таких перовскитов могут использоваться в солнечной энергетике, но для датчиков с большим сроком службы толщина меньше 10 мкм неприменима. Для дополнительной стабилизации необходимо создавать соединения цезия с легкими катионами: метиламмонием и формамидинием, в составе которых нет металлов", — добавил Жидков.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
 
 
