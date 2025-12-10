В Сургуте выяснили, чем грозит раннее развитие диабета беременных

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. При раннем развитии гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременных почти втрое возрастает вероятность того, что потребуется инсулинотерапия, установили в При раннем развитии гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременных почти втрое возрастает вероятность того, что потребуется инсулинотерапия, установили в СурГУ . При этом у таких пациенток и их новорожденных увеличивается риск осложнений. Результаты представлены в издании "Российский вестник акушера-гинеколога".

Гестационный сахарный диабет (ГСД) или диабет беременных — это осложнение, возникающее только во время вынашивания ребенка. Риск проявления этого осложнения растет при лишнем весе у матери, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ). Лечение пациенток с ГСД включает диетотерапию и инсулинотерапию, если целевой уровень глюкозы крови не достигнут.

"В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства" за последние 5 лет частота выявления ГСД среди рожениц составляет в среднем 16 процентов и не имеет тенденции к снижению", — добавила доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинского института СурГУ Елена Ерченко.

Специалисты университета выявили, что чем раньше во время беременности проявляются нарушения углеводного обмена, тем больше вероятность того, что возникнет потребность в назначении инсулина для лечения ГСД.

"Исследования, проведенные в последние годы, показали значительную связь между неблагоприятными исходами беременности и уровнями глюкозы в сыворотке крови у матери. При возникновении ГСД в ранних сроках (до 24 недель) возрастает вероятность потребности в инсулинотерапии почти в 3 раза — 22,6 процента против 8,7 процента", — пояснила Ерченко.

В группе беременных, получавших инсулинотерапию, значительно возрастает риск появления повышенного давления, а у новорожденных чаще отмечались перинатальная асфиксия и потребность в респираторной поддержке.

"В первую группу были включены 277 беременных, которым была назначена диетотерапия, во вторую группу — 31 беременная, получавшая инсулинотерапию. Учитывая ограниченное число наблюдений таких состояний, мы не можем утверждать, что потребность в респираторной поддержке обусловлена именно наличием инсулинозависимого ГСД у матери. Влияние могли оказать такие факторы, как срок родов и наличие осложнений развития плода", — прокомментировала специалист.

Своевременная диагностика и эффективная терапия гестационного сахарного диабета способствуют улучшению исходов родов и снижению риска развития материнских и неонатальных осложнений.

В настоящее время ученые СурГУ проводят анализ течения и исходов беременности у пациенток с гестационным сахарным диабетом при непрерывном контроле уровня глюкозы в крови. Специалисты ожидают, что такой подход позволит улучшить контроль за лечением ГСД, что будет способствовать более благоприятным исходам беременности.