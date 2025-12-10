Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин рассказал, какое задание получил разведчиком в 1980-х годах - РИА Новости, 10.12.2025
17:02 10.12.2025
Нарышкин рассказал, какое задание получил разведчиком в 1980-х годах
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что, работая в советской разведке, в 1980-х годах в числе других сотрудников резидентуры в... РИА Новости, 10.12.2025
Нарышкин рассказал, какое задание получил разведчиком в 1980-х годах

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что, работая в советской разведке, в 1980-х годах в числе других сотрудников резидентуры в Брюсселе получил задание Москвы собрать данные о научных исследованиях в области СПИДа.
Нарышкин написал статью для журнала "Разведчик", посвященную отмечавшемуся в октябре 100-летию российской научно-технической разведки (НТР).
"Отдельно хотел бы отметить роль разведки в продвижении медицинских разработок, тем более что в свое время, будучи сотрудником НТР, я и сам имел к этому некоторое отношение. В 1980‑е, когда возникла опасность "чумы XX века"-— СПИДа, США и их союзники, пользуясь необычностью болезни, пытались ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество, намекая на якобы ведущиеся в СССР бактериологические разработки", - отметил Нарышкин.
Тогда руководство страны поставило перед НТР задачу в кратчайшие сроки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области, добавил он.
"Хорошо помню запрос из Москвы, который тогда пришел и к нам в Брюссель. В результате серии мероприятий были получены достоверные сведения об идущих на Западе научных изысканиях, в частности методики и препараты для диагностики этого опасного заболевания. В результате наше государство выдвинулось в первые ряды мировой борьбы со СПИДом", - написал директор СВР.
