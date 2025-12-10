Рейтинг@Mail.ru
Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:43 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/narizhnyy-2061230049.html
Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления
Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления
Фигурист Девид Нарижный сообщил РИА Новости, что перенес очередную операцию на колене, ему необходимо пять недель находиться в покое, а потом будет... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T20:43:00+03:00
2025-12-10T20:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
девид нарижный
ирина хавронина
александр жулин
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057630037_0:0:2438:1372_1920x0_80_0_0_19254a4cc2d99243f03274c7ff37b76e.jpg
/20251210/svischev--2061094451.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, девид нарижный, ирина хавронина, александр жулин, фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Девид Нарижный, Ирина Хавронина, Александр Жулин, фигурное катание
Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления

Фигурист Нарижный сообщил, что перенес вторую операцию на колене

Девид Нарижный
Девид Нарижный - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигурист Девид Нарижный сообщил РИА Новости, что перенес очередную операцию на колене, ему необходимо пять недель находиться в покое, а потом будет реабилитация.
Нарижный, выступающий в паре с Ириной Хаврониной, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье пара перешла от тренера Дениса Самохина к Александру Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.
«
"Сделали уже вторую по счету операцию на это колено. Первый раз, была мозаичная хондропластика наружного мыщелка бедра. Сейчас — просто хондропластика хряща надколенника. Плюс подчистили все рубцы от прошлой операции, которую делали 16 января. Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация. И дальше все будет зависеть от состояния сустава и мышечного тонуса", - сказал Нарижный.
"В этом году планирую подойти к восстановлению максимально аккуратно, чтобы больше не было таких происшествий. В планах сделать еще биовосстановление сустава, чтобы укрепить колено и можно было полноценно тренироваться", - отметил фигурист.
Фигурное катаниеСпортДевид НарижныйИрина ХавронинаАлександр Жулинфигурное катание
 
