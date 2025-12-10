Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления

«

"Сделали уже вторую по счету операцию на это колено. Первый раз, была мозаичная хондропластика наружного мыщелка бедра. Сейчас — просто хондропластика хряща надколенника. Плюс подчистили все рубцы от прошлой операции, которую делали 16 января. Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация. И дальше все будет зависеть от состояния сустава и мышечного тонуса", - сказал Нарижный.