Нарижный перенес операцию и назвал сроки восстановления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигурист Девид Нарижный сообщил РИА Новости, что перенес очередную операцию на колене, ему необходимо пять недель находиться в покое, а потом будет реабилитация.
Нарижный, выступающий в паре с Ириной Хаврониной, перенес операцию на колене в конце прошлого сезона. В межсезонье пара перешла от тренера Дениса Самохина к Александру Жулину, однако на данный момент они не могут дебютировать на соревнованиях из-за того, что партнера все еще беспокоит колено.
«
"Сделали уже вторую по счету операцию на это колено. Первый раз, была мозаичная хондропластика наружного мыщелка бедра. Сейчас — просто хондропластика хряща надколенника. Плюс подчистили все рубцы от прошлой операции, которую делали 16 января. Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация. И дальше все будет зависеть от состояния сустава и мышечного тонуса", - сказал Нарижный.
"В этом году планирую подойти к восстановлению максимально аккуратно, чтобы больше не было таких происшествий. В планах сделать еще биовосстановление сустава, чтобы укрепить колено и можно было полноценно тренироваться", - отметил фигурист.