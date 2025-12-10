Рейтинг@Mail.ru
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк" пройдет в центре "Москва"
17:17 10.12.2025
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк" пройдет в центре "Москва"
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк" пройдет в центре "Москва" - РИА Новости, 10.12.2025
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк" пройдет в центре "Москва"
Премьера мюзикла "Иван-царевич и Серый Волк. Новогодняя музыкальная сказка" состоится 13 декабря в фольклорном центре "Москва". РИА Новости, 10.12.2025
2025
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк" пройдет в центре "Москва"

Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк"
© Фото : пресс-служба фольклорного центра "Москва"
Новогодний мюзикл "Иван-царевич и Серый Волк"
МОСКВА, 10 дек - пресс-служба фольклорного центра "Москва". Премьера мюзикла "Иван-царевич и Серый Волк. Новогодняя музыкальная сказка" состоится 13 декабря в фольклорном центре "Москва".
Мероприятие рассчитано на детскую аудиторию и их родителей. Юные зрители в ходе спектакля будут помогать Ивану-царевичу, Серому Волку, Бабе-Яге, Кощею и Змею Горынычу отгадывать загадки и подсказывать дорогу.
В спектакле принимает участие вокально-хореографический ансамбль "Русы".
Перед мюзиклом состоится интерактивная праздничная новогодняя программа в фойе театра.
Мероприятие будет проходить до 25 января включительно.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
