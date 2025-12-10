Рейтинг@Mail.ru
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 10.12.2025 (обновлено: 14:47 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/myamlina-2061104827.html
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей - РИА Новости, 10.12.2025
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей
Цифровые финансовые активы (ЦФА) вырастут с 50 миллиардов рублей в 2023 году до ожидаемых 1,5 триллиона рублей в 2025 году, спрогнозировала заместитель... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:35:00+03:00
2025-12-10T14:47:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061123401_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_1ba65edfeb5041eca465863c01a307a7.jpg
https://ria.ru/20251205/reyting-2060197172.html
https://ria.ru/20251205/psb-2060084479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061123401_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_05be546b4d4754ab00a73064d5bff062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей

Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА в 2025 году вырастет до 1,5 триллиона рублей

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБОльга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цифровые финансовые активы (ЦФА) вырастут с 50 миллиардов рублей в 2023 году до ожидаемых 1,5 триллиона рублей в 2025 году, спрогнозировала заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина на инвестбранче банка "Инструменты для бизнеса и инвесторов: перспективные направления инвестирования в 2026 году".
Ключевые преимущества ЦФА, которые являются аналогами долговых инструментов, — это удобство, высокая скорость и сниженная стоимость.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг ПСБ на уровне ruAAA со стабильным прогнозом
5 декабря, 19:06
"ЦФА можно выпустить за несколько дней в отличие от классических инструментов, например, облигаций. Высокая гибкость структурирования ЦФА дает возможность сочетать долевые, долговые и гибридные характеристики в одном инструменте, что необходимо в том числе и для IPO, и малому бизнесу для формирования своей публичной истории", — приводит пресс-служба ПСБ слова Мямлиной.
При этом в настоящее время растет спрос на синхронизацию рынка реальных активов, начиная от инструментов, обеспеченных залогом недвижимости или драгоценных металлов, до гибридных цифровых прав, где сам инвестор выбирает доход или физический актив, в который он вкладывался. Мямлина сообщила, что платформа "Токеон", входящая в группу ПСБ, предлагает комплексные инфраструктурные решения под конкретные задачи бизнеса. Это продукты с экспозицией на различные индексы, структурные товары и предложения для квалинвесторов, которые создаются в партнерстве с профессиональными участниками рынка — брокерами, управляющими и страховыми компаниями.
Отдельно была освещена тема преодоления вызовов в сфере международных расчетов — от поиска партнеров, логистических цепочек до комплексного перестраивания трансграничных платежей. В ответ на них ПСБ год назад создал платформу А7, которая системно закрывает значительную часть всех этих вопросов за счет выстроенного инфраструктурного контура ВЭД с продуктовой линейкой.
Еще одним инструментом для внешнеторговых расчетов в 2025 году стал киргизский стейблкойн А7А5, который был квалифицирован и допущен к обращению в российской информационной системе. Это стало возможно благодаря сделке по токенизации иностранного цифрового права, которую провела платформа "Токеон". Теперь импортеры и экспортеры, зарегистрировавшись на платформе, могут приобрети этот ЦФА для оплаты по контракту, а иностранный контрагент получит стейблкойн в публичном блокчейне.
"Современные инструменты — будь то ЦФА для привлечения капитала или решения для трансграничных расчетов, позволяющие вернуться к долгосрочному планированию, стали уже новой реальностью для бизнеса. Рынок не стоит на месте, и для всех, кто хочет встать на "цифровые рельсы", ПСБ готов стать надежным партнером", — подытожила Мямлина.
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Markswebb: интернет-банк ПСБ для малого и среднего бизнеса стал лучшим
5 декабря, 14:36
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала