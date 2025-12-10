Ольга Мямлина: объем рынка ЦФА по итогам 2025 года составит 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цифровые финансовые активы (ЦФА) вырастут с 50 миллиардов рублей в 2023 году до ожидаемых 1,5 триллиона рублей в 2025 году, спрогнозировала заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина на инвестбранче банка "Инструменты для бизнеса и инвесторов: перспективные направления инвестирования в 2026 году".

Ключевые преимущества ЦФА, которые являются аналогами долговых инструментов, — это удобство, высокая скорость и сниженная стоимость.

"ЦФА можно выпустить за несколько дней в отличие от классических инструментов, например, облигаций. Высокая гибкость структурирования ЦФА дает возможность сочетать долевые, долговые и гибридные характеристики в одном инструменте, что необходимо в том числе и для IPO, и малому бизнесу для формирования своей публичной истории", — приводит пресс-служба ПСБ слова Мямлиной.

При этом в настоящее время растет спрос на синхронизацию рынка реальных активов, начиная от инструментов, обеспеченных залогом недвижимости или драгоценных металлов, до гибридных цифровых прав, где сам инвестор выбирает доход или физический актив, в который он вкладывался. Мямлина сообщила, что платформа "Токеон", входящая в группу ПСБ, предлагает комплексные инфраструктурные решения под конкретные задачи бизнеса. Это продукты с экспозицией на различные индексы, структурные товары и предложения для квалинвесторов, которые создаются в партнерстве с профессиональными участниками рынка — брокерами, управляющими и страховыми компаниями.

Отдельно была освещена тема преодоления вызовов в сфере международных расчетов — от поиска партнеров, логистических цепочек до комплексного перестраивания трансграничных платежей. В ответ на них ПСБ год назад создал платформу А7, которая системно закрывает значительную часть всех этих вопросов за счет выстроенного инфраструктурного контура ВЭД с продуктовой линейкой.

Еще одним инструментом для внешнеторговых расчетов в 2025 году стал киргизский стейблкойн А7А5, который был квалифицирован и допущен к обращению в российской информационной системе. Это стало возможно благодаря сделке по токенизации иностранного цифрового права, которую провела платформа "Токеон". Теперь импортеры и экспортеры, зарегистрировавшись на платформе, могут приобрети этот ЦФА для оплаты по контракту, а иностранный контрагент получит стейблкойн в публичном блокчейне.