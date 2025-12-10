В Пермском крае осудили мужчину, врезавшегося на лодке в судно с семьей

ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Жителю пермского Чусового, который летом на лодке с мотором врезался в маломерное судно с семьей и смертельно травмировал женщину, получил наказание в виде 3 лет принудительных работ, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, летом мужчина из пермского Чусового управлял лодкой "Колчак 480jet" с мотором на местной реке и врезался в стоящее на якоре маломерное судно. В нем находились муж и жена. В результате женщина получила серьезные травмы и скончалась, пояснили агентству в краевой прокуратуре.
"Житель Чусового осужден за нарушение правил безопасности движения при управлении маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое заменил 3 годами принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы", - говорится в сообщении. Также фигуранту запретили 2,5 года управлять маломерными судами.
Уточняется, что мужчина признал вину и выплатил компенсацию родственникам погибшей.
