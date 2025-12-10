В Пермском крае осудили мужчину, врезавшегося на лодке в судно с семьей

"Житель Чусового осужден за нарушение правил безопасности движения при управлении маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое заменил 3 годами принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы", - говорится в сообщении. Также фигуранту запретили 2,5 года управлять маломерными судами.