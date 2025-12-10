https://ria.ru/20251210/muzej-2061160496.html
В Оренбурге появится музей космонавтики
В Оренбурге появится музей космонавтики - РИА Новости, 10.12.2025
В Оренбурге появится музей космонавтики
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым договорился о создании музея космонавтки на базе... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:05:00+03:00
2025-12-10T16:05:00+03:00
2025-12-10T16:05:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
россия
евгений солнцев
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594176928_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_4e22170a25116c06ffd2863be83971b3.jpg
https://ria.ru/20251210/azija-2061104523.html
https://ria.ru/20251209/den-2060957286.html
оренбургская область
оренбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594176928_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_82f6c28a30f4229f00b845518b7fba89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, россия, евгений солнцев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Россия, Евгений Солнцев, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Оренбурге появится музей космонавтики
"Роскосмос" и Солнцев договорились о создании музея космонавтики в Оренбурге
УФА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым договорился о создании музея космонавтки на базе бывшего летного училища в Оренбурге, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Евгений Солнцев в своем Telegram-канале рассказал, что в ходе работы над созданием концепции межуниверситетского образовательного кампуса в Оренбургской области провёл ряд встреч с представителями Минобрнауки РФ. Он отметил, то будет здорово, если участие в создании кампуса примут такие значимые госструктуры, как "Росатом" и "Роскосмос".
"На встрече с первым заместителем генерального директора - директором блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кириллом Борисовичем Комаровым достигли договорённости по формированию совместной рабочей группы. Взаимодействие станет полезным и по части обсуждения других вопросов, касающихся формирования стратегии социально-экономического развития региона", - сообщил руководитель региона.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что также договорился о сотрудничестве и с "Роскосмосом".
"Считаю, что на базе бывшего лётного училища на Советской, где обучался первый космонавт планеты Юрий Гагарин, должен появиться музей космонавтики. На встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым обсудили возможность совместно организовать экспозиции музея. Оренбургская область дала миру много известных имён. Музей однозначно должен у нас быть", - сообщил Евгений Солнцев.
Губернатор региона добавил, что кроме того, и с "Роскосмосом", и с "Росатомом" начинают проработку тех специальностей, которые могут появиться в кампусе, с прицелом на потребность в специалистах этих госкорпораций.