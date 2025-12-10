В Оренбурге появится музей космонавтики

УФА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым договорился о создании музея космонавтки на базе бывшего летного училища в Оренбурге, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Евгений Солнцев в своем Telegram-канале рассказал, что в ходе работы над созданием концепции межуниверситетского образовательного кампуса в Оренбургской области провёл ряд встреч с представителями Минобрнауки РФ. Он отметил, то будет здорово, если участие в создании кампуса примут такие значимые госструктуры, как "Росатом" и "Роскосмос".

"На встрече с первым заместителем генерального директора - директором блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кириллом Борисовичем Комаровым достигли договорённости по формированию совместной рабочей группы. Взаимодействие станет полезным и по части обсуждения других вопросов, касающихся формирования стратегии социально-экономического развития региона", - сообщил руководитель региона.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что также договорился о сотрудничестве и с "Роскосмосом".

"Считаю, что на базе бывшего лётного училища на Советской, где обучался первый космонавт планеты Юрий Гагарин, должен появиться музей космонавтики. На встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым обсудили возможность совместно организовать экспозиции музея. Оренбургская область дала миру много известных имён. Музей однозначно должен у нас быть", - сообщил Евгений Солнцев.