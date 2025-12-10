В Оренбурге появится музей космонавтики

Рейтинг@Mail.ru
16:05 10.12.2025
Посетители в музее космонавтики. Архивное фото
УФА, 10 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым договорился о создании музея космонавтки на базе бывшего летного училища в Оренбурге, где учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Евгений Солнцев в своем Telegram-канале рассказал, что в ходе работы над созданием концепции межуниверситетского образовательного кампуса в Оренбургской области провёл ряд встреч с представителями Минобрнауки РФ. Он отметил, то будет здорово, если участие в создании кампуса примут такие значимые госструктуры, как "Росатом" и "Роскосмос".
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией
Вчера, 13:34
"На встрече с первым заместителем генерального директора - директором блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кириллом Борисовичем Комаровым достигли договорённости по формированию совместной рабочей группы. Взаимодействие станет полезным и по части обсуждения других вопросов, касающихся формирования стратегии социально-экономического развития региона", - сообщил руководитель региона.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что также договорился о сотрудничестве и с "Роскосмосом".
"Считаю, что на базе бывшего лётного училища на Советской, где обучался первый космонавт планеты Юрий Гагарин, должен появиться музей космонавтики. На встрече с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым обсудили возможность совместно организовать экспозиции музея. Оренбургская область дала миру много известных имён. Музей однозначно должен у нас быть", - сообщил Евгений Солнцев.
Губернатор региона добавил, что кроме того, и с "Роскосмосом", и с "Росатомом" начинают проработку тех специальностей, которые могут появиться в кампусе, с прицелом на потребность в специалистах этих госкорпораций.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
День Героев Отечества в Оренбургской области отметили торжествами
9 декабря, 20:45
 
