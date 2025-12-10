Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы завершают обновление систем освещения
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:38 10.12.2025 (обновлено: 15:53 16.12.2025)
На севере Москвы завершают обновление систем освещения
На севере Москвы завершают обновление систем освещения

На севере Москвы завершаются работы по обновлению систем освещения

© Фото : пресс-служба АО "Объединенная энергетическая компания"Обновленная система освещения в районе Восточное Дегунино
Обновленная система освещения в районе Восточное Дегунино - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : пресс-служба АО "Объединенная энергетическая компания"
Обновленная система освещения в районе Восточное Дегунино
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Завершаются работы по обновлению систем освещения на севере Москвы, больше всего новых светильников установили в районе Восточное Дегунино, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают улучшать качество наружного освещения на севере столицы. Там заканчивается установка новых фонарей, запланированная в этом году. Они обеспечат качественным искусственным освещением объекты городской среды: пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, придомовые территории, автомобильные парковки и проезды", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт многоквартирного дома №6 на улице проезд Шокальского в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Эксперт: эффект от программы капремонта в Москве виден невооруженным глазом
10 декабря, 15:28
Согласно сообщению, наибольшее количество обновленных конструкций добавили в районах Восточное Дегунино (177 опор, 212 светильников), Бескудниковский (94 опоры, 146 светильников), Головинский (83 опоры, 105 светильников) и Савеловский (85 опор, 105 светильников).
Как подчеркивается на сайте, при монтаже новых установок наружного освещения применяются энергоэффективные светодиодные приборы: они потребляют на 30% меньше электричества, снижая нагрузку на сети, долговечны и просты в обслуживании и утилизации.
Кроме того, в комплексе городского хозяйства рассказали, что новое световое оборудование на улицах столицы - отечественного производства. Также в зависимости от места расположения специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" монтируют как классические опоры освещения, для обслуживания которых нужна специальная техника, так и складывающиеся, которые позволяют в местах с затрудненным проездом обслуживать оборудование силами ремонтного персонала.
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В центре Москвы украсили городские объекты к Новому году
10 декабря, 15:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
