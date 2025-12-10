На севере Москвы завершают обновление систем освещения

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Завершаются работы по обновлению систем освещения на севере Москвы, больше всего новых светильников установили в районе Восточное Дегунино, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают улучшать качество наружного освещения на севере столицы. Там заканчивается установка новых фонарей, запланированная в этом году. Они обеспечат качественным искусственным освещением объекты городской среды: пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, придомовые территории, автомобильные парковки и проезды", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, наибольшее количество обновленных конструкций добавили в районах Восточное Дегунино (177 опор, 212 светильников), Бескудниковский (94 опоры, 146 светильников), Головинский (83 опоры, 105 светильников) и Савеловский (85 опор, 105 светильников).
Как подчеркивается на сайте, при монтаже новых установок наружного освещения применяются энергоэффективные светодиодные приборы: они потребляют на 30% меньше электричества, снижая нагрузку на сети, долговечны и просты в обслуживании и утилизации.
Кроме того, в комплексе городского хозяйства рассказали, что новое световое оборудование на улицах столицы - отечественного производства. Также в зависимости от места расположения специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" монтируют как классические опоры освещения, для обслуживания которых нужна специальная техника, так и складывающиеся, которые позволяют в местах с затрудненным проездом обслуживать оборудование силами ремонтного персонала.
