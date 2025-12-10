https://ria.ru/20251210/moskva-2060987908.html
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома
Кровля 3-этажного жилого дома горит в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, сообщают МЧС столицы. РИА Новости, 10.12.2025
москва
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
