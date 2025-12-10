Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома
01:29 10.12.2025
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома
Кровля 3-этажного жилого дома горит в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, сообщают МЧС столицы. РИА Новости, 10.12.2025
На северо-западе Москвы загорелась кровля жилого дома

На северо-западе Москвы загорелась кровля трехэтажного жилого дома

© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кровля 3-этажного жилого дома горит в проезде Досфлота на северо-западе Москвы, сообщают МЧС столицы.
"В проезде Досфлота произошло загорание кровли трехэтажного блочного жилого дома", - говорится в сообщении.
Также в МЧС столицы добавили, что из соседних помещений пожарно-спасательные подразделения вывели 7 человек. Проводятся работы по тушению пожара.
