Москалькова предложила создать новый реестр профессий

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и разработать для них систему комплексной профессиональной переподготовки, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

