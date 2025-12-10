Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила создать новый реестр профессий - РИА Новости, 10.12.2025
09:31 10.12.2025
Москалькова предложила создать новый реестр профессий
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и разработать для них...
россия, татьяна москалькова, технологии
Россия, Татьяна Москалькова, Технологии
Москалькова предложила создать новый реестр профессий

Москалькова предложила создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и разработать для них систему комплексной профессиональной переподготовки, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.
Пресс-служба Москальковой отметила, что внедрение искусственного интеллекта и больших данных приводят к исчезновению ряда традиционных профессий и появлению новых специализаций, в связи с чем профессиональное развитие становится не просто преимуществом, а необходимостью.
"В этой связи в целях минимизации рисков технологической безработицы и обеспечения плавного перехода специалистов на новые рабочие места Татьяна Москалькова предлагает сформировать реестр профессий с высокой степенью цифровизации и разработать для них систему комплексной профессиональной переподготовки", - говорится в сообщении.
РоссияТатьяна МоскальковаТехнологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
