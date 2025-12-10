Глава Минэнерго Молдавии не исключил повышение тарифов на электроэнергию

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету не исключил, что в республике будут повышены тарифы на электричество в случае, если страна будет всё чаще обращаться к Румынии за аварийными поставками электроэнергии.

Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило 6 декабря, что обратилось к Румынии за экстренной закупкой электроэнергии для обеспечения безопасности работы энергосистемы республики. В понедельник компания заявила, что снова была вынуждена запросить аварийную электроэнергию у Румынии.

"Аварийная помощь — это не электроэнергия, закупаемая на коммерческой основе в рамках двусторонних контрактов или на бирже. Это энергия, получаемая в экстренном режиме. Её цена становится известна лишь в начале следующего месяца… Разумеется, если мы будем всё чаще и чаще прибегать к аварийной энергии, это может создать предпосылки для роста тарифов, поскольку это оказывает финансовое воздействие на оператора", - заявил Жунгиету на брифинге.

Министр уточнил, что Молдавия подключена к украинской энергосистеме, синхронизирована с европейской сетью ENTSO-E, а поддержка со стороны Румынии позволила стабилизировать систему на несколько часов в критические моменты.

В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.