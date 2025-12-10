Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго Молдавии не исключил повышение тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 10.12.2025
15:29 10.12.2025 (обновлено: 15:32 10.12.2025)
Глава Минэнерго Молдавии не исключил повышение тарифов на электроэнергию
в мире
молдавия
румыния
кишинев
газпром
молдавия
румыния
кишинев
в мире, молдавия, румыния, кишинев, газпром
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Газпром
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету не исключил, что в республике будут повышены тарифы на электричество в случае, если страна будет всё чаще обращаться к Румынии за аварийными поставками электроэнергии.
Молдавское госпредприятие Moldelectrica сообщило 6 декабря, что обратилось к Румынии за экстренной закупкой электроэнергии для обеспечения безопасности работы энергосистемы республики. В понедельник компания заявила, что снова была вынуждена запросить аварийную электроэнергию у Румынии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Молдавские профсоюзы потребовали от правительства индексации зарплат
Вчера, 11:51
"Аварийная помощь — это не электроэнергия, закупаемая на коммерческой основе в рамках двусторонних контрактов или на бирже. Это энергия, получаемая в экстренном режиме. Её цена становится известна лишь в начале следующего месяца… Разумеется, если мы будем всё чаще и чаще прибегать к аварийной энергии, это может создать предпосылки для роста тарифов, поскольку это оказывает финансовое воздействие на оператора", - заявил Жунгиету на брифинге.
Министр уточнил, что Молдавия подключена к украинской энергосистеме, синхронизирована с европейской сетью ENTSO-E, а поддержка со стороны Румынии позволила стабилизировать систему на несколько часов в критические моменты.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
