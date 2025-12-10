Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове
12:37 10.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове
Минобороны России показало кадры уничтожения живой силы разрозненных групп формирований ВСУ в Димитрове в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 10.12.2025
Уничтожение живой силы формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове ДНР
уничтожения живой силы разрозненных групп формирований ВСУ в н.п. Димитров ДНР
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Димитрове

МО РФ показало видео уничтожения живой силы формирований ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры уничтожения живой силы разрозненных групп формирований ВСУ в Димитрове в Донецкой Народной Республике.
На опубликованных кадрах видно, как военные ВСУ пытаются укрыться в здании. После того, как группа заходит, ВС РФ поражает ударом объект. Также на кадрах продемонстрирована работа по уничтожению украинских дронов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Вчера, 12:25
 
