При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. При обстреле Алешкинской районной больницы со стороны ВСУ погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено", — написал он.
Двоим сотрудникам оказывают медицинскую помощь. Мужчина, получивший тяжелые ранения, находится в реанимации.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Херсонская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют 75 процентов ее площади, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. Украинская сторона считает регион своей временно оккупированной территорией и продолжает вести обстрелы.
