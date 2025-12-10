Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 10.12.2025 (обновлено: 17:13 10.12.2025)
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека - РИА Новости, 10.12.2025
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека
При обстреле Алешкинской районной больницы со стороны ВСУ погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 10.12.2025
При обстреле Алешкинской больницы погибли три человека

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. При обстреле Алешкинской районной больницы со стороны ВСУ погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено", — написал он.

Двоим сотрудникам оказывают медицинскую помощь. Мужчина, получивший тяжелые ранения, находится в реанимации.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Херсонская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют 75 процентов ее площади, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. Украинская сторона считает регион своей временно оккупированной территорией и продолжает вести обстрелы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
