МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД Литвы сообщил в среду, что вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на белорусско-литовской границе.
"Временному поверенному в делах посольства Белоруссии, вызванному в министерство иностранных дел Литвы, 9 декабря была вручена нота протеста... Белорусской стороне вновь настоятельно рекомендовали обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество, принадлежащее гражданам и компаниям Евросоюза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Глава Ассоциации автоперевозчиков Литвы Эрландас Микенас заявлял, что убытки литовской стороны из-за задержания грузовиков уже приближаются к 100 миллионам евро.
Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.
