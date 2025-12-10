Рейтинг@Mail.ru
МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/litva-2061181391.html
МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста
МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста - РИА Новости, 10.12.2025
МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста
МИД Литвы сообщил в среду, что вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть задержанные на белорусской территории... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:16:00+03:00
2025-12-10T17:16:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
вильнюс
александр вольфович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_118d76c9eecaaddf1ed02f9ca5575b10.jpg
https://ria.ru/20251209/belorussiya-2060859139.html
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060789500.html
литва
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_bf1c181e877d7ad7cd5397e4bde77720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, белоруссия, вильнюс, александр вольфович
В мире, Литва, Белоруссия, Вильнюс, Александр Вольфович
МИД Литвы вручил белорусскому дипломату ноту протеста

Литва потребовала от Белоруссии вернуть задержанные на границе грузовики

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МИД Литвы сообщил в среду, что вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть задержанные на белорусской территории литовские грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на белорусско-литовской границе.
"Временному поверенному в делах посольства Белоруссии, вызванному в министерство иностранных дел Литвы, 9 декабря была вручена нота протеста... Белорусской стороне вновь настоятельно рекомендовали обеспечить эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернуть незаконно конфискованное имущество, принадлежащее гражданам и компаниям Евросоюза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
9 декабря, 15:55
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Глава Ассоциации автоперевозчиков Литвы Эрландас Микенас заявлял, что убытки литовской стороны из-за задержания грузовиков уже приближаются к 100 миллионам евро.
Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко обвинил Литву в политизации ситуации с метеозондами
9 декабря, 12:42
 
В миреЛитваБелоруссияВильнюсАлександр Вольфович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала