Европа пытается всячески науськивать киевский режим, чтобы тот не прекращал воевать до последнего украинца, отметил министр. Но уже не остается денег, поэтому у Евросоюза нет других источников финансирования войны, кроме как ограбить Россию, отняв ее золото-валютные резервы в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права, заключил он.