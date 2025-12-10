https://ria.ru/20251210/lavrov-2061107389.html
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине и на экспроприацию европейцами российских активов, заявил министр иностранных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:45:00+03:00
2025-12-10T13:45:00+03:00
2025-12-10T13:45:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060437080.html
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Лавров пообещал ответ на экспроприацию ее активов Европой
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине и на экспроприацию европейцами российских активов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой
. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине
европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать, и к этому ответу мы уже готовы", — сказал он, выступая в Совете Федерации
.
По словам Лаврова
, европейские страны инвестировали весь свой политический капитал в войну с Россией
и по-прежнему тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. При этом они искусственно сдерживают процесс урегулирования конфликта, добавил глава МИД.
Европа пытается всячески науськивать киевский режим, чтобы тот не прекращал воевать до последнего украинца, отметил министр. Но уже не остается денег, поэтому у Евросоюза нет других источников финансирования войны, кроме как ограбить Россию, отняв ее золото-валютные резервы в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права, заключил он.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7
заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС
, в основном на счетах Euroclear
— одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии
.
Брюссель
, обещавший помогать Киеву
столько, сколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия
добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва
"выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.