Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061107389.html
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров
Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине и на экспроприацию европейцами российских активов, заявил министр иностранных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:45:00+03:00
2025-12-10T13:45:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060437080.html
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
https://ria.ru/20251209/evropa-2060688569.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз
Россия ответит на размещение иностранных войск на Украине, заявил Лавров

Лавров пообещал ответ на экспроприацию ее активов Европой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Россия ответит на любое размещение иностранных воинских контингентов на Украине и на экспроприацию европейцами российских активов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать, и к этому ответу мы уже готовы", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Четвертый рейх обречен: Европе пора умереть, чтобы возродиться
8 декабря, 08:00
По словам Лаврова, европейские страны инвестировали весь свой политический капитал в войну с Россией и по-прежнему тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. При этом они искусственно сдерживают процесс урегулирования конфликта, добавил глава МИД.
Европа пытается всячески науськивать киевский режим, чтобы тот не прекращал воевать до последнего украинца, отметил министр. Но уже не остается денег, поэтому у Евросоюза нет других источников финансирования войны, кроме как ограбить Россию, отняв ее золото-валютные резервы в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права, заключил он.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00
Брюссель, обещавший помогать Киеву столько, сколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов. Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Запад сплотился. Судьба Европы решена
9 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала