Лавров считает необходимым думать о будущем ООН, чтобы она не стала ОБСЕ
Лавров считает необходимым думать о будущем ООН, чтобы она не стала ОБСЕ - РИА Новости, 10.12.2025
Лавров считает необходимым думать о будущем ООН, чтобы она не стала ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что необходимо думать о будущем ООН, чтобы она не повторила судьбу ОБСЕ. РИА Новости, 10.12.2025
Лавров считает необходимым думать о будущем ООН, чтобы она не стала ОБСЕ
Лавров призвал ООН перестать играть в одни ворота