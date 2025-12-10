Рейтинг@Mail.ru
Арктический совет вернет свой потенциал, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
11:35 10.12.2025
Арктический совет вернет свой потенциал, заявил Лавров
Арктический совет вернет свой потенциал, но это займет какое-то время , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
россия, финляндия, норвегия, сергей лавров, мария захарова, арктический совет, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии
Россия, Финляндия, Норвегия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Арктический совет, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Арктический совет вернет свой потенциал, но это займет какое-то время , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все-таки Арктический совет еще сохраняет свои механизмы. Западные члены этой очень важной и некогда центральной структуры для определения политики в высоких широтах, западные участники понимают тупиковость линии на развал Арктического совета, хотя бы учитывая то, какие реальные географические, технологические, политические позиции в Арктике занимает наша страна", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
В Финляндии демонстрируют животную русофобию, заявил Лавров
10:50
Несмотря на то, что встречи на уровне министров сейчас не проводятся, продолжаются экспертные встречи, иногда организуют их в режиме ВКС, указал Лавров.
"Я исхожу из того, что он когда-то вернет свой потенциал, это займет какое-то время, потому что члены Арктического совета, особенно Северная Европа, я уже упоминал Финляндию, да и Норвегию, Швецию, они сейчас имеют правительства, которые не нацелены на конструктивную работу, на признание реалий. Но, тем не менее, сессии совета проходят на других уровнях, и 14-я сессия в мае этого года все-таки приняла заявление, которое подтвердило общую позицию о том, что Арктический совет - это ключевая площадка многосторонней кооперации в Заполярье, что ее нужно сохранять, что должна быть общая линия в поддержку укрепления мира и безопасности, создания максимально благоприятных условий для экономических проектов "
Россия независимо от происходящего в Арктическом совете выступает за его сохранение, отметил министр.
Лавров рассказал о контактах с США по урегулированию на Украине
10:27
"Но для того, чтобы он функционировал максимально эффективно, надо там убрать украинизацию повестки и этой структуры", - добавил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
Главком ВМФ заявил об росте числа разведывательных полетов в Арктике
Вчера, 11:09
 
Россия Финляндия Норвегия Сергей Лавров Мария Захарова Арктический совет Совет Федерации РФ Воздушно-космические силы России
 
 
