Арктический совет вернет свой потенциал, заявил Лавров

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Арктический совет вернет свой потенциал, но это займет какое-то время , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все-таки Арктический совет еще сохраняет свои механизмы. Западные члены этой очень важной и некогда центральной структуры для определения политики в высоких широтах, западные участники понимают тупиковость линии на развал Арктического совета, хотя бы учитывая то, какие реальные географические, технологические, политические позиции в Арктике занимает наша страна", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"Я исхожу из того, что он когда-то вернет свой потенциал, это займет какое-то время, потому что члены Арктического совета, особенно Северная Европа, я уже упоминал Финляндию, да и Норвегию, Швецию, они сейчас имеют правительства, которые не нацелены на конструктивную работу, на признание реалий. Но, тем не менее, сессии совета проходят на других уровнях, и 14-я сессия в мае этого года все-таки приняла заявление, которое подтвердило общую позицию о том, что Арктический совет - это ключевая площадка многосторонней кооперации в Заполярье, что ее нужно сохранять, что должна быть общая линия в поддержку укрепления мира и безопасности, создания максимально благоприятных условий для экономических проектов "
Россия независимо от происходящего в Арктическом совете выступает за его сохранение, отметил министр.
"Но для того, чтобы он функционировал максимально эффективно, надо там убрать украинизацию повестки и этой структуры", - добавил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.