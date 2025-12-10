Рейтинг@Mail.ru
ЕС тешит себя иллюзиями, что можно победить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 10.12.2025 (обновлено: 10:31 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061029208.html
ЕС тешит себя иллюзиями, что можно победить Россию, заявил Лавров
ЕС тешит себя иллюзиями, что можно победить Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
ЕС тешит себя иллюзиями, что можно победить Россию, заявил Лавров
Евросоюз в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:23:00+03:00
2025-12-10T10:31:00+03:00
евросоюз
россия
сергей лавров
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061062036_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_f73a9e5d8337431dc26796551f83e366.jpg
https://ria.ru/20251210/es-2061004250.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, сергей лавров, европа
Евросоюз, Россия, Сергей Лавров, Европа
ЕС тешит себя иллюзиями, что можно победить Россию, заявил Лавров

Лавров: ЕС в политической слепоте тешит себя иллюзиями о победе над Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз в безнадежной политической слепоте тешит себя иллюзией так или иначе победить Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правчасе в Совете Федерации.
"Инвестировав весь свой какой никакой политический капитал в войну с Россией руками и телами украинских граждан, они по-прежнему в безнадежной политической слепоте тешат себя иллюзией так или иначе победить нашу страну. Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет", - сказал Лавров.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Эксперт оценил, к чему приведет военное столкновение ЕС с Россией
07:20
 
ЕвросоюзРоссияСергей ЛавровЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала