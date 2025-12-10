Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию
10:22 10.12.2025 (обновлено: 10:28 10.12.2025)
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию
в мире
россия
сша
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Россия и США договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая в Совфеде, Лавров напомнил о российско-американских переговорах в Кремле, прошедших 2 декабря, которые затрагивали украинское урегулирование.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса", - сказал он, выступая в Совфеде.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Россия ответит на изъятие ее активов Западом, заявил Лавров
В мире Россия США Мирный план США по Украине
 
 
