https://ria.ru/20251210/lavrov-2061028093.html
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию - РИА Новости, 10.12.2025
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию
Россия и США договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:22:00+03:00
2025-12-10T10:22:00+03:00
2025-12-10T10:28:00+03:00
в мире
россия
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061029378.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Мирный план США по Украине
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по урегулированию
Лавров: Россия и США договорились о продолжении работы по Украине