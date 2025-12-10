Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
10:20 10.12.2025 (обновлено: 10:24 10.12.2025)
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, украина, россия, мирный план сша по украине, дональд трамп, сергей лавров, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: Россия ценит стремление Трампа к диалогу по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
