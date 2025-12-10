https://ria.ru/20251210/lavrov-2061027459.html
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России... РИА Новости, 10.12.2025
украина
россия
Лавров оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Лавров: Россия ценит стремление Трампа к диалогу по Украине