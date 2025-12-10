Рейтинг@Mail.ru
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
10:20 10.12.2025 (обновлено: 10:30 10.12.2025)
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
россия
дональд трамп
брикс
совет федерации рф
сергей лавров
сша
в мире, россия, дональд трамп, брикс, совет федерации рф, сергей лавров, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, БРИКС, Совет Федерации РФ, Сергей Лавров, США
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров

Лавров заявил, что Трамп пока только наращивает санкции против России

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Преимущество в конфликте на Украине за Россией, заявил Трамп
Заголовок открываемого материала