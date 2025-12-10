https://ria.ru/20251210/lavrov-2061027237.html
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:20:00+03:00
2025-12-10T10:20:00+03:00
2025-12-10T10:30:00+03:00
россия
сша
Трамп не спешит отменять санкции против России, заявил Лавров
Лавров заявил, что Трамп пока только наращивает санкции против России