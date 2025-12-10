Рейтинг@Mail.ru
17:45 10.12.2025 (обновлено: 18:42 10.12.2025)
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский "Кузбасс" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, кузбасс (кемерово), енисей
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Кузбасс (Кемерово), Енисей
© Соцсети ФХМРИгроки "Кузбасса"
Игроки Кузбасса - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Соцсети ФХМР
Игроки "Кузбасса". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кемерове завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев, у которых по дублю оформили Вадим Чернов и Максим Семенов, по голу забили Янис Бефус, Сергей Ган и Артем Азаров. В составе проигравших по два раза отличились Сергей Ломанов и Всеволод Евсеев.
"Кузбасс" выиграл четвертый домашний матч подряд в нынешнем сезоне и с 16 очками занимает четвертое место в таблице. "Енисей" (9 очков) идет седьмым.

Результаты других матчей:

Хоккеисты клуба Водник (бенди) - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Водник" на выезде обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
29 ноября, 13:17
 
СпортЧемпионат России по хоккею с мячомКузбасс (Кемерово)Енисей
 
