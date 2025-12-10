https://ria.ru/20251210/kuzbass-2061190376.html
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский "Кузбасс" обыграл красноярский "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T17:45:00+03:00
2025-12-10T17:45:00+03:00
2025-12-10T18:42:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
кузбасс (кемерово)
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006671265_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_9165c265f460fd253922b7d19455d041.jpg
/20251129/vodnik-2058598836.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006671265_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_4749c45d72267c4e96b7534185e5e3ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, кузбасс (кемерово), енисей
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Кузбасс (Кемерово), Енисей
"Кузбасс" обыграл "Енисей" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" выиграл четвертый домашний матч подряд в ЧР по бенди, обыграв "Енисей"